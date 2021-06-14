Россия слабее, чем кажется, а Путин – автократ, – Байден

Байден подтвердил слова Путина о самом низком уровне отношений между США и Россией за последние годы. Он предположил, что Россия может быть слабее, чем она сама себя выдает.

Байден сказал, что отношения между двумя государствами сейчас действительно на низком уровне. Такое заявление американский президент сделал на пресс-конфренции в конце саммита G7 в Великобритании.

К слову Это не конкурс, кто лучше выглядит на камеру, – Байден об отказе от пресс-конференции с Путиным

Россия слабее, чем кажется

Байден назвал поведение России на разных фронтах неприемлемым. То, что делает Кремль, противоречит международным нормам, однако власти России на это не обращают внимания.

Байден подтвердил: санкции и дипломатические ноты не помогают "бороться" с Путиным. Впрочем, не на всех полях деятельности Россия справится с тем, на что нацелилась. Как отметил Байден, Россия слабее, чем она может казаться.

Россия занялась деятельностью, которая, по нашему мнению, противоречит международным нормам, но она также отгрызла некоторые реальные проблемы, из-за которых у них возникнут трудности с пережевыванием,

– сказал Байден.

Американские и другие западные лидеры рассматривают Путина и лидера Китая Си Цзиньпина как главную стратегическую угрозу. Он отметил, что лидеры России и Китая – автократы, которым демократы должны показать свой путь развития государств. Байден отметил – в России много внутренних проблем, среди которых крах постсоветской экономики, COVID и Ближний Восток.

Встреча Байдена и Путина: главное