Байден заявил, что за последние несколько месяцев баланс на фронте в Украине "сместился"

В США проходит встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена. Американский президент считает, что баланс на фронте в Украине "сместился".

Напомним, что Байден во время встречи с Зеленским объявил о пакете помощи для Украины. СМИ предположили, что новый пакет помощи для Украины, вероятно, будет включать зенитно-ракетный комплекс Patriot.

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Как Байден оценивает ситуацию на фронте

Байден во время встречи с Зеленским заявил, что за последние несколько месяцев баланс на фронте в Украине "сместился".

Президент США также отметил, что украинским защитникам удалось остановить российские войска в Харьковской области, а также нанести врагу сокрушительные потери.

И это дало понять, что Россия не победит в Украине. Украина победит,

– сказал Байден.

К слову, ранее американский президент заявил, что Украина может и остановит Путина. Байден также напомнил, что США и почти два десятка союзников подписали двусторонние соглашения по безопасности с Украиной. Он также отметил, что за ними последуют и другие страны.