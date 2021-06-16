Байден сказал, что никогда не будет торговать Украиной, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Джо Байден как президент США дает гарантии только своей стране. В то же время он выразил Украине слова поддержки и понимания.
Зеленский заявил, что он заинтересован в отстаивании украинских интересов в разговоре Байдена с Владимиром Путиным. В целом украинский лидер заинтересован в позитиве от этой встречи.
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Он (Джо Байден – 24 канал) сказал: я никогда не буду торговать Украиной, интересами Украины. Договорились, что мы в любом случае получим после саммита информацию, как прошла встреча,
– подчеркнул Зеленский.
В то же время украинский лидер признал, что определенный скепсис относительно разговора руководителей США и России все-таки есть. Гарантии защиты суверенитета и территориальной целостности Украина на словах уже получала не только от президента США, но и от лидеров НАТО и G7.
Встреча Байдена и Путина: что известно
- Джо Байден и Владимир Путин встретились 16 июня в Женеве. Перед началом разговора политические лидеры сделали общую фотографию.
- Встреча продлится несколько часов. Политики сами должны выбрать будет ли их разговор с глазу на глаз.
- Байден отказался от совместной пресс-конференции. Он отметил, что не хочет превращать встречу в конкурс, кто лучше держится перед камерами.
- С журналистами политики будут общаться отдельно.