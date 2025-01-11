Байден объяснил, что спасет Украину, если Трамп прекратит военную помощь

Дональд Трамп неоднократно выражал возмущение масштабами помощи Украине со стороны США. Несмотря на это Джо Байден считает, что Киев и в дальнейшем будет иметь финансирование необходимое для отпора российской агрессии.

Администрация Байдена до окончания своих полномочий пытается максимально потратить средства, выделенные Конгрессом для поддержки Украины. Недавно был объявлен очередной пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. Он, в частности, включает ракеты и оборудование для F-16, передает 24 Канал.

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Если Трамп откажется помогать

Во время речи о состоянии экономики в США Джо Байден выразил уверенность, что Конгресс будет противодействовать любым попыткам администрации Трампа остановить помощь Украине. По словам политика, в американском парламенте достаточно демократов и республиканцев, которые выступают за продолжение поддержки нашей страны.

"Я надеюсь, что они не согласятся с президентом, если тот решит прекратить финансирование Украины", – сказал Байден.

Также он указал на сложное экономическое и политическое положение России в результате трехлетней войны и санкций со стороны Запада. Действующий лидер призвал не дать возможность Путину "перевести дыхание".

Байден подчеркнул, что сам делает все возможное, чтобы поддержать Украину.

Обратите внимание! 10 января США ввели масштабные санкции, запретив своим компаниям предоставлять нефтесервисные услуги в России.

Напомним, что ранее Дональд Трамп допускал вероятность сокращения масштабов помощи Украине. Отметим, что Белый дом не успевает потратить почти 4 миллиарда долларов из пакета поддержки Украины, принятого Конгрессом в апреле. Эти средства будут переданы администрации новоизбранного президента США.