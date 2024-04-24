Байден уже сегодня подпишет помощь Украине и обратится к нации

В Белом доме заверили, что президент Джо Байден уже 24 апреля поставит свою подпись под законопроектом о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Все для того, чтобы можно было начать поставки оружия уже на этой неделе.

Документ прошел окончательно через весь Конгресс 24 апреля. Сенаторы поддержали помощь Украине в более чем 60 миллиардов долларов 79 голосами.

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Байден пообещал обратиться к нации

Сразу после голосования Белый дом выпустил заявление, в котором заверили, что Джо Байден выполнит свое обещание и как можно быстрее подпишет документ. После утверждения помощи Украине, Израилю и Тайваню президент США намерен обратиться к нации. Сейчас время обращения главы Белого дома – неизвестно.

Отметим, что уже поблагодарил американцев и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что помощь США была жизненно необходимой для Украины. Именно ПВО, дальнобойные снаряды и артиллерия позволят Киеву добиться справедливого мира.

Особенно Зеленский выделил работу лидера демократов в Сенате Чака Шумера и его коллеги из Республиканской партии Митча Макконела, благодаря которым в Конгрессе собрались голоса. Президент Украины выразил надежду, что под документом очень быстро появится подпись Байден, что станет доказательством той решимости, которую лидер США всегда демонстрирует в переговорах.

Как голосовал Конгресс США за помощь Украине

Спикер Джонсон наконец поставил на голосование пакет документов, в котором была и помощь Украине, 20 апреля.

Конгрессменам пришлось отклонить несколько поправок, которые в основном поступили от республиканцев.

Голосов за оказание помощи Украине собралось достаточно – 311. В зале даже поднимали украинские флаги, что запрещено американским законодательством. В этот же день пакет документов передали в Сенат.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заверил, что сенаторы соберутся для рассмотрения вопроса как можно быстрее, изменив свой график, и поставят документ 23 апреля.

Зеленский также отметил, что Украина ожидает предоставления следующего пакета помощи от США. СМИ предполагают, что в него могут попасть долгожданные дальнобойные ATACMS. Ранее о том, что в этом вопросе уже расставлены точки над "и" намекал в одном из обращений сам Зеленский. Это произошло после телефонных переговоров с Байденом.



