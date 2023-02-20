Как Байден добрался до Киева: в NYT обнародовали детали визита
Источник:The New York Times
Президент США Джо Байден 20 февраля совершил тайный визит в Киев. Лидер США прибыл в Украину после многочасового путешествия на поезде от границы с Польшей.
Журналисты The New York Times раскрыли детали неанонсированного визита Байдена в Киев. Сообщается, что президент США покинул Вашингтон без предупреждения после того, как 18 февраля вечером вместе с супругой поужинал в ресторане за пределами Белого дома, что бывает редко.
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Байден тайно покинул Белый дом
Утром 21 февраля Байден должен был прибыть в Варшаву с двухдневным визитом. Вечером 19 февраля Белый дом обнародовал расписание на понедельник, согласно которому президент все еще находится в Вашингтоне, а вечером улетает в Варшаву. На самом деле в это время он уже был на полпути в Украину.
Президент сделал американскую поддержку Украины центральным аргументом своей позиции по обновлению альянса в Европе, и он сказал советникам, что хочет отметить первую годовщину вторжения как способ заверить союзников в том, что его администрация остается преданной делу,
– пишет издание.
Байден приехал в Киеве за день до выступления президента Владимира Путина, который 21 февраля планирует рассказать о военных усилиях России на фоне признаков того, что весеннее наступление в Украине уже началось.
21 февраля Байден должен был встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, а позже днем выступить с речью в Варшавском замке, что создало бы ситуацию, когда Байден и Путин говорили бы об Украине в один и тот же день. Пока неизвестно, изменится ли график Байдена из-за визита в Киев.
Байден в Киеве объявил о военной помощи Украине
- Байден во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи от США на полмиллиарда долларов. Речь идет о поставке критически необходимого вооружения, включая артиллерийские боеприпасы, системы для поражения бронетехники и радиолокационные системы.
- Со своей стороны Зеленский сказал, что они с Байденом говорили о дальнобойном оружии и оружии, которое все еще может быть поставлено в Украину.
- Кроме того, президент США анонсировал новые масштабные санкции против России. Глава ОП Андрей Ермак сообщил, что в Киеве решаются многие вопросы.