Байден вспомнил о гибели журналистки Веры Гирич в своей речи

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступил на традиционном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, освещающих работу учреждения. Он перечислил преступления россиян против журналистов.

Байден вспомнил о гибели журналистки и продюссера Радио Свобода Веры Гирич, передает 24 канал. Кроме этого, перед заявлением он упомянул об убийстве американского журналиста Брента Рено, которому оккупанты попали в шею, и о ракетной атаке на киевскую телебашню.

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"Одну журналистку из Радио Свобода убили всего несколько дней назад. Так много из вас рассказывают истории, делают фотографии и видео того, что происходит в Украине, чистую правду – показывают разрушения и военные преступления", – сказал президент.

Он добавил, что в войне России против Украины мир знает о храбрости украинцев благодаря смелости американских репортеров и их коллег по всему миру.

Обратите внимание – оккупанты убили в Киеве журналистку Веру Гирич: смотрите видео

Что известно о гибели Веры Гирич

Российские убийцы обстреляли один из жилых массивов Киева 28 апреля. Они запустили пять ракет. Тело женщины нашли под развалинами на следующий день.

В России подло врали об обстреле и заявили, что ликвидировали "очередной стратегический объект", а не обычный жилой дом. Отметили, что попали в предприятие ракетно-космической промышленности "Артем".

Вера Гирич родилась в 1967 году. Она работала в киевском бюро Радио Свобода с 1 февраля 2018 года.

У погибшей осталась семья – родители и взрослый сын. Вера стала 23 среди работников медиа, кого оккупанты убили с 24 февраля.

Брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк рассказал, что Гирич помогала коллегам из Афганистана и Беларуси спасаться от репрессий и находить безопасные для жизни места.

Семья Веры Гирич нуждается в помощи. Реквизиты – 4149 4993 9016 8050 Богдан Игоревич Гирич (сын погибшей).