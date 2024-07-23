Байден планирует сосредоточиться на Украине и Ближнем Востоке, – FT
Источник:Financial Times
Президент США Джо Байден в последние шесть месяцев своего президентства планирует закрепить достижения своей администрации. Особое внимание он уделит Ближнему Востоку и Украине.
Именно эти сферы внешней политики могут претерпеть кардинальные изменения в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре.
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На чем сейчас сосредоточится Байден
Хотя снятие Байденом своей кандидатуры и может уменьшить его рычаги влияния на иностранных коллег, это также может освободить его от политических ограничений и позволит "действовать с большей решительностью" на мировой арене.
Уже на этой неделе Байден встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне. Эта встреча, первая с момента возвращения Нетаньяху к власти, даст Байдену шанс "продвинуть свое значительное наследие": прекращение войны между Израилем и ХАМАС.
Также одним из важнейших приоритетов для Байдена станет обеспечение максимально возможной поддержки Украины в случае победы Трампа в ноябре. Кандидат от Республиканской партии поклялся отказаться от военной помощи Украине, если она не вступит в переговоры с Россией.
К слову, сейчас рейтинги кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и Камалы Харрис, которая является вероятным кандидатом от демократов, практически одинаковы. Такие результаты продемонстрировали последние опросы в США.