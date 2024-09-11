Байден заявил, что Белый дом уже прорабатывает разрешение на применение дальнобойного оружия по России

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос предоставления разрешения Украине на удары дальнобойным оружием по территории России уже прорабатывается.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден "не исключает", что Украина может получить разрешение на удары вглубь территории России дальнобойным западным оружием.

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Получит ли Украина разрешение на удары

У Байдена спросили, снимут ли Соединенные Штаты ограничения на использование Украины оружия большой дальности в войне против России. В ответ президент США заявил, что его администрация "сейчас решает это".

Журналисты Reuters отметили, что ранее США неохотно снабжали или санкционировали использование оружия, которое могло бы поразить цели глубоко в России, опасаясь, что это приведет к эскалации конфликта.

На прошлой неделе источники сообщили журналистам, что Соединенные Штаты были близки к соглашению о предоставлении Украине такого оружия, но Киеву придется подождать несколько месяцев, поскольку США "решают технические проблемы перед любой поставкой".

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми и Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировали совместный визит в Киев. Они планируют посетить Украину уже на этой неделе.