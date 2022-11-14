Переговоры о мире без участия Украины невозможны, – Байден

Президент США Джо Байден прибыл на саммит G20 на Бали. Там он отметил мужество и решительность украинского народа.

Также Джо Байден поделился своими мыслями по поводу освобождения Херсона и того, как будет продолжаться война. Об этом он рассказал на пресс-конференции на Бали.

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Освобождение Херсона

На вопрос, считает ли он отступление России из Херсона переломным моментом в войне, президент США ответил, что освободение города стало существенной победой Украины.

Я не могу сделать ничего другого, кроме как аплодировать мужеству, решительности и способностям украинского народа и украинских военных. Они были действительно удивительными,

– сказал он.

Также он поделился мнениями о дальнейшем развитии агрессии России. Так, Байден считает, что зимой будет некоторое замедление на поле боя. Это обусловлено тем, что не будет так легко передвигаться по территории Украины. Более того, лидер Штатов считает, что России не удастся достичь своей первоначальной цели.

"Я уверен: Россия не сможет оккупировать Украину так, как они хотели сначала", – заявил Джо Байден.

Поддержка Украины

Президент Штатов также подчеркнул, что США и дальше будут поддерживать Украину и предоставлять возможности украинскому народу для своей обороны. Также он подчеркнул, что любые переговоры по прекращению огня потребуют места за столом переговоров для Украины.

И мы не собираемся участвовать ни в каких переговорах. Ничего об Украине без Украины. Это решение, которое должны принять украинцы,

– подчеркнул Джо Байден.

Напомним, что ранее во время пресс-конференции спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Россия не в состоянии устанавливать правила переговоров, а формула мира остается неизменной. Она включает:

немедленное прекращение войны,

вывод всех русских войск,

восстановление территориальной целостности Украины,

возмещение ущерба,

предоставление действенных гарантий неповторения агрессии.

Саммит G20 на Бали: интересные заявления и предположения

Политолог Андрей Вигиринский предполагает, что во время переговоров Байдена и Си Цзиньпина, Украина могла быть лишь маленькой частицей разговора. Он прогнозирует, что эти два государства могли обсуждать биполярность современного мира.

Накануне премьер Великобритании Риши Сунак заявил, что планирует раскритиковать режим Владимира Путина на саммите G20. Он подчеркнул, что война России привела к опустошению во всем мире, а значит, режим Путина нужно привлечь к ответственности.

Саммит "Большой двадцатки" прокомментировал и Президент Украины. Он заявил, что во время саммита Украина ответит на все важные вопросы. Отметим, что выступление самого Владимира Зеленского на саммите состоится во вторник, 15 ноября.

Украина на саммите планирует просить исключить Россию из состава G20. Проект соответствующего постановления парламента в государства Группы Двадцати был обнародован 14 ноября.

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