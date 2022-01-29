Байден заявил, что США скоро перебросят группу военных в Восточную Европу
Источник:Белый дом
В США решили направить небольшое количество американских войск в страны НАТО в Восточной Европе. Такое решение там было принято на фоне угрозы нового нападения России на Украину.
Об этом сообщил американский президент Джо Байден. Он пообщался с журналистами на военно-воздушной базе Эндрюс по возвращении из Питтсбурга.
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Что Байден рассказал о своих намерениях
Американский лидер подчеркнул, что перебросит войска в Восточную Европу уже в ближайшее время, но более конкретных дат он не называл. "Не очень много (военных – 24 канала)", – уточнил президент США.
Накануне Пентагон привел 8 500 военных в повышенную боевую готовность для возможного развертывания в странах НАТО в Восточной Европе. Слова Байдена говорят о том, что определенное количество из них отправится туда уже очень скоро. Как пишет издание The Hill, большинство войск, вероятно, присоединятся к силам быстрого реагирования НАТО.Обратите внимание! Накануне президент Зеленский предостерег, если начнется полномасштабная война, она будет и на границах некоторых стран НАТО.
В Украину войска США вводить не планируют
Впрочем, как отметили в американском оборонном ведомстве, США не намерены перебрасывать свои силы в Украину. Если Кремль пойдет на новое вторжение, Запад в первую очередь нанесет удары по российской экономике.
Военная помощь от Вашингтона
В январе 2022 года Украина получила мощную оборонную помощь от США. Американские самолеты уже четыре раза приземлялись в Киеве и на этом в Вашингтоне останавливаться не планируют.
- Впервые борт из США прибыл в Украину в ночь на 22 января. Тогда привезли, в том числе, 90 тонн летального оружия.
- На следующий день в "Борисполе" приняли вторую партию военной помощи с 80 тоннами летального вооружения.
- 25 января Вашингтон передал современное оборудование и боеприпасы для Вооруженных Сил Украины.
- Впоследствии, 28 января американский самолет доставил в Киев 81 тонну патронов разного калибра.
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