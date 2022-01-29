Байден заявил, что США скоро перебросят группу военных в Восточную Европу

В США решили направить небольшое количество американских войск в страны НАТО в Восточной Европе. Такое решение там было принято на фоне угрозы нового нападения России на Украину.

Об этом сообщил американский президент Джо Байден. Он пообщался с журналистами на военно-воздушной базе Эндрюс по возвращении из Питтсбурга.

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Что Байден рассказал о своих намерениях

Американский лидер подчеркнул, что перебросит войска в Восточную Европу уже в ближайшее время, но более конкретных дат он не называл. "Не очень много (военных – 24 канала)", – уточнил президент США.

Накануне Пентагон привел 8 500 военных в повышенную боевую готовность для возможного развертывания в странах НАТО в Восточной Европе. Слова Байдена говорят о том, что определенное количество из них отправится туда уже очень скоро. Как пишет издание The Hill, большинство войск, вероятно, присоединятся к силам быстрого реагирования НАТО.

В Украину войска США вводить не планируют

Накануне президент Зеленский предостерег , если начнется полномасштабная война, она будет и на границах некоторых стран НАТО.

Впрочем, как отметили в американском оборонном ведомстве, США не намерены перебрасывать свои силы в Украину. Если Кремль пойдет на новое вторжение, Запад в первую очередь нанесет удары по российской экономике.

Военная помощь от Вашингтона

В январе 2022 года Украина получила мощную оборонную помощь от США. Американские самолеты уже четыре раза приземлялись в Киеве и на этом в Вашингтоне останавливаться не планируют.

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