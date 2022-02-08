С байрактарами и джавелинами: Резников анонсировал большие учения ВСУ на дни "Союзной решимости"
Источник:"Свобода слова" на ICTV
Министр обороны Украины в телеэфире 7 февраля напомнил, что в Беларуси уже через три дня начнутся военные учения – совместно с Россией. Запланированы они на 10 – 20 февраля.
При этом в целом Россия сосредоточила у украинских границ уже 140 тысяч военных. Поэтому Вооруженные силы Украины не будут отсиживаться и проведут учение и себе.
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ВСУ проведут военные учения в те же дни, когда пройдет и российско-белорусская "Союзная решимость-2022"
Алексей Резников напомнил, что сейчас российских войск возле Украины – до 140 тысяч: "Это 72 батальонно-тактические группы, из которых 11 расположились в Беларуси".
- Именно там состоятся совместные белорусско-российские военные учения "Союзная решимость-2022" (запланированные на период с 10 по 20 февраля).
- Соответственно, Вооруженные силы Украины будут отвечать на угрозу полностью зеркально – проведут собственные учения. Причем именно в эти же дни – с 10 по 20 февраля.
Назову места, где они будут проходить – это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешковские пески, Чернигов, Чугуев, Сумы, Одесса. И это только полигоны,
– рассказал министр обороны.
Будут учения и в других местах, причем украинские военные будут применять беспилотники Bayraktar, противотанковые комплексы Javelin и переносные ракеты NLAW.Обратите внимание: по оценке генсека НАТО Йенса Столтенберга, сейчас Россия перебросила якобы на учения в Беларусь рекордное со времен холодной войны количество войск и боевой техники.
Среди которой, например, истребители Су-35С и зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф".
Обратите внимание:
- Россия стянула большое количество техники в Беларусь – якобы для военных учений. Эксперты считают – чтобы запугать НАТО.
- Одновременно с учениями в Беларуси Россия проведет и военные учения на своей территории – в Ростовской области в 50 километрах от границы с Украиной.
- Также СМИ выяснили, что Путин перенес "ядерные учения" на время возможной атаки на Украину.
На фоне военных учений, которые вот-вот начнутся – имеем новую порцию абсурда от Лукашенко