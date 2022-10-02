В Балаклее на мине подорвалась карета скорой: погиб водитель

Карета скорой помощи, которая ехала на вызов, подорвалась на одной из вражеских мин. Машина полностью сгорела, а водитель погиб на месте.

Бои за Балаклею превратились в очередное "фиаско" российской армии. Когда оккупанты бежали из города, они заминировали там территорию.

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Детали трагедии

Советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщает, что водитель скорой помощи Виктор Кононенко погиб в результате взрыва. Его коллега, фельдшер Виталий Разлада получил контузию и сильные ожоги.



Погибший водитель скорой помощи Виктор Кононенко / фото Натальи Поповой

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Балаклея в Харьковской области: что нужно знать

Напомним, что Балаклея – один из первых городов, освобожденных ВСУ во время молниеносного контрнаступления в Харьковской области. Его украинские защитники и защитницы отвоевали 8 сентября.

Журналист Денис Казанский сказал, что бои за этот город стали "местью за Иловайск". ВСУ нанесли противнику колоссальные потери, о чем свидетельствует разбитая техника оккупантов.

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4 грибника подорвались в Черниговской области

Еще одна трагедия произошла 1 октября недалеко от села Киенка Черниговской области. 4 местных проигнорировали предупреждение власти и поехали в лес за грибами.

По дороге они наткнулись на вражескую мину и подорвались на ней. Все пассажиры, а также водитель погибли на месте.

Местная полиция в очередной раз напомнила, что опасность встретить боеприпасы и взрывные устройства очень высока.

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