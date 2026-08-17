Такое мнение в эфире 24 Канала высказал генерал-майор запаса Вооруженных Сил Украины, первый заместитель командующего Силами специальных операций (2016–2019) Сергей Кривонос, добавив, что так Украина ослабит промышленный потенциал оккупантов. Это нужно делать системно.

Как Украине противодействовать баллистике?

Следующий фактор касается работы Службы внешней разведки. Россия до сих пор обходит санкции Запада, а огромное количество ракет имеет комплектующие из Японии, Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Южной Кореи и Китая.

Что мешает системно поднимать эти вопросы и работать в направлении введения санкций против компаний, которые производят эту продукцию и поставляют ее через другие страны в Россию? Если мы знаем, что Россия обходит санкции, то почему не работаем с руководством стран, которые заявляют, что поддерживают нас, а на самом деле закрывают глаза на определенные факты?

– подчеркнул Сергей Кривонос.

Также следует работать с "верхушкой" Кремля, которая руководит определенными процессами, и с личным составом тех воинских частей, которые осуществляют ракетные пуски по нашей территории. Поскольку они и члены их семей не защищены в информационном поле. Они уезжают за границу, а эту активность нужно сделать невозможной.

Что уже делает Украина для защиты от баллистических ракет

В информационном пространстве обсуждаются несколько путей решения этой проблемы. Прежде всего речь идет об уничтожении пусковых установок, заводов, складов. У нас есть лицензия на SAMP-T, и мы ожидаем лицензию на Patriot.

Еще один важный фактор – это наша баллистика, что касается проекта Freya, над которым мы также работаем с западными партнерами.

"Но некоторые аспекты из этого списка – это либо неопределенное будущее, либо вопрос времени и денег. Ведь с ракетами не все так быстро, как хотелось бы. И даже вопрос изготовления опытного образца – это одно, а создание системной производственной мощности – это другое", – подчеркнул генерал-майор запаса.

Полное интервью Сергея Кривоноса: смотрите видео

С промышленностью сложнее, а большой проблемой является то, что в свое время руководство страны не уделяло внимания защите наших ракетных разработчиков. К сожалению, враг наносил системные удары по предприятиям, которые реально разрабатывали ракетное оружие.

Россияне нанесли мощные атаки по конструкторскому бюро, по производственным мощностям "Южмаша". Еще один важный момент заключается в информационной работе. Крайне необходимо соблюдать молчание, когда речь идет о таких серьезных разработках.

К слову, бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что уже в ближайшие месяцы Украина сможет применить собственную баллистику против России. По его словам, одна из ракетных компаний уже провела успешные испытания. В начале августа Федоров упомянул, что во время испытаний наша баллистическая ракета точно поразила цель.