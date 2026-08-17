Таку думку 24 Каналу висловив генерал-майор запасу Збройних Сил України, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій (2016 – 2019) Сергій Кривонос, додавши, що так Україна зменшить промислові спроможності окупантів. Це треба робити системно.

Як Україні протидіяти балістиці?

Наступний фактор стосується роботи Служби зовнішньої розвідки. Росія досі обходить санкції Заходу, а величезна кількість ракет мають комплектуючі з Японії, Сполучених Штатів, Британії, Франції, Південної Кореї і Китаю.

Що заважає системно порушувати ці питання і працювати в напрямку накладання санкцій на компанії, які виробляють цю продукцію і постачають її через інші країни до Росії? Якщо ми знаємо, що Росія обходить санкції, то чому не працюємо з керівництвом країн, які кажуть, що підтримують нас, а насправді закривають очі на певні результати?,

– наголосив Сергій Кривонос.

Також варто працювати з "верхівкою" Кремля, яка керує певними процесами, і з особовим складом тих військових частин, які здійснюють пуски ракет по нашій території. Оскільки вони, члени їхніх сімей не захищені в інформаційному полі. Вони виїжджають за кордон, а цю активність треба унеможливити.

Що вже робить Україна для захисту від балістики

В інформаційному просторі лунають кілька шляхів розв'язання цієї проблеми. Насамперед говорять про знищення пускових установок, заводів, складів. У нас є ліцензія на SAMP-T і ми очікуємо ліцензію на Patriot.

Ще один важливий фактор – це наша балістика, зокрема проєкт Freya, над яким ми теж працюємо із західними партнерами.

"Але певні аспекти з цього списку – це або неокреслене майбутнє, або питання часу й грошей. Бо з ракетами не все так швидко, як би хотілося. І навіть питання вироблення дослідного зразка – це одне, а вироблення системної поточної спроможності – це інше", – підкреслив генерал-майор запасу.

Повне інтерв'ю Сергія Кривоноса: дивіться відео

З промисловістю складніше, а великою проблемою є те, що свого часу керівництво країни не зважало на захист наших ракетних розробників. На жаль, ворог завдавав системних ударів по підприємствах, які реально розробляли ракетну зброю.

Росіяни здійснили потужні атаки по конструкторському бюро, по спроможностях "Південмашу". Ще один важливий момент полягає в інформаційній роботі. Критично необхідно зберігати тишу, коли мовиться про такі серйозні розробки.

До слова, колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що уже в найближчі місяці Україна зможе застосувати власну балістику по Росії. За його словами, одна з ракетних компаній уже провела успішні випробування. На початку серпня Федоров згадував, що під час випробувань наша балістика точно вразила ціль.