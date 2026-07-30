Серьезный сигнал, – в ЦПД объяснили, почему впервые за долгое время Россия применила баллистику КНДР

Россия впервые за долгое время могла нанести удар по Украине северокорейской баллистической ракетой KN-23 в ходе массированной атаки 30 июня 2026 года. Такой шаг может быть неслучайным и свидетельствовать о гораздо более серьезных процессах, чем просто пополнение арсенала Кремля.

Руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко сообщил 24 Каналу, что применение ракет КНДР может свидетельствовать о проблемах России с собственным производством баллистического оружия. Оккупанты уже вынуждены беречь стратегический запас своего оружия.

Почему Россия вновь применила ракеты KN-23

Андрей Коваленко пояснил, что до украинских ударов по предприятиям российского ВПК страна-агрессор производила примерно 60 баллистических ракет в месяц. Однако после атак Сил обороны эти темпы снизились.

Обратите внимание! Юрий Игнат сообщил, что во время массированной воздушной атаки россияне могли выпустить по Украине северокорейские ракеты KN-23. Применение этого баллистического оружия зафиксировали впервые почти за год войны. Оккупанты комбинируют различные типы вооружения, пытаясь перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны.

В то же время Россия продолжала массированные обстрелы Украины, в ходе которых иногда запускала до трех десятков баллистических ракет за одну атаку.

Россияне уже залезли в стратегический запас, который создавался для потенциальной войны со странами НАТО. Его нужно восстанавливать, поэтому они используют KN-23,

– отметил Коваленко.

По его мнению, применение северокорейских ракет может свидетельствовать о том, что Кремль пытается меньше расходовать собственные ракеты из-за ограничений в производстве.

Руководитель ЦПД об оружии КНДР, которое использует Россия: видео

Андрей Коваленко отметил, что пока нет подтвержденной информации о новых поставках северокорейских ракет. Однако ранее такое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном уже имело место в рамках договоренностей о стратегическом партнерстве. России могли передавать ракеты в обмен на различные ресурсы, финансовые расчеты или технологии.

Несмотря ни на что, появление северокорейской баллистики во время последней атаки является серьезным сигналом о состоянии российского ракетного арсенала и дальнейшем военном сотрудничестве между странами.