Балистические ракеты атаковали Киев: раздались взрывы, возникли пожары

Обстрел Киева баллистическими ракетами осуществила российская армия ночью 30 сентября. Серию взрывов услышали жители столицы.

Угроза со стороны реактивных БПЛА также остается актуальной. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Ракетный удар по Киеву ночью 30 сентября: что известно?

Воздушную тревогу в Киеве объявили 30 сентября ночью в 02:46 из-за угрозы баллистического обстрела, как сообщали Воздушные силы. Мониторы добавляли, что угроза исходила со стороны Курска, Брянска и Воронежа.

Сообщества наблюдателей также насчитали около 10 запущенных "Цирконов" или "Оникс-М", а также 6 "Искандеров" или С-400. Серия взрывов прогремела в столице Украины.

Реактивные дроны российской армии также угрожали Киеву и Киевской области в течение всей ночи. Воздушный террор врага продолжается.

Какая информация имеется о последствиях обстрела Киева?

Что касается последствий ночного ракетного обстрела Киева 30 сентября, уже известно, что:

В Святошинском районе произошел пожар в секторе частных жилых домов. Экстренные службы направляются на место, как пишет мэр города Виталий Кличко.

районе произошел пожар в секторе частных жилых домов. Экстренные службы направляются на место, как пишет мэр города Виталий Кличко. В Голосеевском районе произошло возгорание складского здания, как указали в КГВА.

районе произошло возгорание складского здания, как указали в КГВА. В Оболонском районе – возгорание в помещении магазина.

К настоящему времени известно о 2 пострадавших, раненую женщину госпитализировали.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что вечером 29 сентября в сети распространялись кадры с обломками российского дрона, упавшими на Южный мост в Киеве. В целом почти непрерывный обстрел столицы продолжается уже несколько дней.