Верхние 3 этажа просто сложились: последствия удара по офису телеканала FREEDОМ в Киеве

Сегодня, 6 апреля, около 5 утра россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. Пострадал офис телеканала FREEDОМ, который ранее Россия уже разрушила ракетой.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка телеканала FREEDОМ Лариса Петрук, заметив, что из 5 этажей здания остались только первые 2, которые все равно не пригодны для работы. К счастью, никто не пострадал, журналисты продолжают работать.

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Последствия удара по офису телеканала FREEDОМ

По словам журналистки, 12 февраля этого года у старого офиса телеканала уже был удар – также российская баллистическая ракета. Тогда из здания вылетели окна, также были разрушения техники внутри. После этого команда перебралась в новый офис и обустраивалась там, планируя новую жизнь.

Прошло меньше, чем 2 месяца. Сегодня утром Россия в очередной раз нанесла удар по Киеву. Второй раз пострадали мощности нашего государственного предприятия,

– сказала она.

Сейчас на место прилета никого из людей не пускают, работают представители ГСЧС, которые разбирают завалы. Их работы запланированы примерно на еще одни сутки.

Офисный центр имел 5 этажей – верхние 3 из которых просто сложились, в результате чего образовалась дыра. Первые 2 этажа после удара уже не пригодны к работе.

Я пыталась зайти внутрь офиса, но это невозможно. Повсюду битое стекло, попадал потолок. Во дворе офисного помещения были обломки ракет,

– отметила Петрук.

К счастью, все работники офиса целы. На эту минуту руководство предприятие не сообщает о масштабах убытков, ведь посчитать финансово пока сложно.

"Самое главное, что мы продолжаем вещать, у нас есть резервная студия. Наши телеканалы не прекратили свою работу", – подытожила журналистка.

К слову, сегодня под ударом оказались три района столицы: Дарницкий, Оболонский и Соломенский. В результате атаки погиб 1 человек, ранены 3 мужчин. Враг ударил баллистическими ракетами типа "Искандер-М".

На атаку россиян отреагировал Владимир Зеленский, который подчеркнул, что прекращение огня на море – это не только о свободном судоходстве и поставках продовольствия морем, это прежде всего об общей безопасности и о приближении мира, которого Россия не хочет.