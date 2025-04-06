Про це 24 Каналу розповіла журналістка телеканалу FREEDОМ Лариса Петрук, зауваживши, що з 5 поверхів будівлі залишились лише перші 2, які все одно непридатні для роботи. На щастя, ніхто не постраждав, журналісти продовжують працювати.

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Наслідки удару по офісу телеканалу FREEDОМ

За словами журналістки, 12 лютого цього року біля старого офісу телеканалу вже був удар – також російська балістична ракета. Тоді з будівлі вилетіли вікна, також були руйнування техніки всередині. Після цього команда перебралась в новий офіс та облаштовувалась там, плануючи нове життя.

Пройшло менше, ніж 2 місяці. Сьогодні зранку Росія вкотре завдала удару по Києву. Вдруге постраждали потужності нашого державного підприємства,

– сказала вона.

Зараз на місце прильоту нікого з людей не пускають, працюють представники ДСНС, які розбирають завали. Їхні роботи заплановані приблизно на ще одну добу.

Офісний центр мав 5 поверхів – верхні 3 з яких просто склались, внаслідок чого утворилась діра. Перші 2 поверхи після удару вже не придатні до роботи.

Я намагалась зайти всередину офісу, але це неможливо. Всюди бите скло, попадала стеля. У дворі офісного приміщення були уламки ракет,

– зазначила Петрук.

На щастя, усі працівники офісу цілі. На цю хвилину керівництво підприємство не повідомляє про масштаби збитків, адже порахувати фінансово поки складно.

"Найголовніше, що ми продовжуємо мовити, у нас є резервна студія. Наші телеканали не припинили свою роботу", – підсумувала журналістка.

До слова, сьогодні під ударом опинилися три райони столиці: Дарницький, Оболонський та Солом'янський. Внаслідок атаки загинула 1 людина, поранено 3 чоловіків. Ворог вдарив балістичними ракетами типу "Іскандер-М".

На атаку росіян відреагував Володимир Зеленський, який наголосив, що припинення вогню на морі – це не тільки про вільне судноплавство й постачання продовольства морем, це передусім про загальну безпеку й про наближення мир, якого Росія не хоче.