У берегов России упала баллистическая ракета Ким Чен Ина, которой он угрожал США
Источник:Reuters
Россия расследует, могла ли в их водах упасть баллистическая ракета Ким Чен Ина. Северная Корея выпустила ракету 12 июля.
Именно этим оружием в КНДР угрожали Соединенным Штатам. В то же время в России заявили, что проводят расследование.
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Что известно о ракете КНДР в водах России
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что министерство обороны России расследует этот инцидент.
Пока нет четкой информации о том, что ракета упала на территории России,
– заявил Руденко.
До этого Объединенный комитет начальников штабов в Сеуле сообщил, что Северная Корея выпустила неидентифицированную баллистическую ракету в Японское море.
Речь идет о ракете Hwasong-18, которую считают ядром ядерной ударной силы Северной Кореи. Говоря о запуске, там заявляли, что испытательный огонь являлся "сильным практическим предупреждением" для Соединенных Штатов и других "противников".
Следует добавить, что США, Япония и Южная Корея неоднократно осуждали действия Северной Кореи.
Кратко о позиции Северной Кореи
- В Северной Корее в 2022 году был принят закон, позволяющий наносить превентивный ядерный удар. Фактически официально позволяет применить ядерное оружие.
- Однако в документе говорилось, что применить ядерное оружие будут в случае "угрозы для Северной Кореи", в случае нападения на руководство или для победы в войне.
- В июне Ким Чен Ын вместе с Путиным решил "построить могущественную страну". Лидер КНДР в "день России" обещал "держать его за руку".