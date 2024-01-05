Какие баллистические ракеты КНДР угрожают украинским городам и может ли ПВО их перехватывать

4 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия начала обстреливать Украину баллистическими ракетами, полученными от КНДР. Что это могут быть за ракеты – читайте в материале 24 Канала.

4 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия начала обстреливать Украину баллистическими ракетами, полученными от КНДР. Что это могут быть за ракеты – читайте в материале 24 Канала.

К теме Аналог "Искандера": как северокорейские баллистические ракеты отличаются от российских

Действительно ли КНДР передала России баллистические ракеты?

Господин Кирби не разгласил, какие это ракеты, однако, на распространенных Белым домом слайдах изображены северокорейские баллистические ракеты KN-23 и KN-24 и указана вероятность дальности – 460 километров.



Первые вероятные запуски переданных России ракет из КНДР по Украине / Инфографика Белого дома, NSC

Это все дает основания утверждать, что речь идет именно о KN-23 и KN-24. Также о возможной передаче россиянам корейских ракет написали и в The Wall Street Journal (со ссылкой на анонимные источники и информированных чиновников).

Но ведь во время массированных ударов по Украине 29 декабря 2023 и 2 января 2024 Силы обороны не сообщали о ракетах из КНДР?

Этому не нужно удивляться. Возможным объяснением могут быть как необходимость сохранения тайны, так и то, что KN-23 фактически является несколько улучшенной корейской копией советско-российского "Искандера".

2 января Воздушные силы отчитались о баллистических ракетах "Искандер-М", которые враг запускал с территории России через северную границу с Украиной. Также "Искандер-М" были идентифицированы среди "букета" ракет, которые россияне использовали 29 декабря.

Вполне возможно, что на самом деле это все же были KN-23 (потому что российские "Искандеры" из-за санкций смеются все меньше). Это мог бы позволить установить анализ остатков снарядов и уже от украинских специалистов эта информация попала в Белый дом, а впоследствии – в публичное пространство. Также о "корейском следе" говорят некоторые западные OSINT-исследователи.

При этом Украина официально не подтверждала "корейский баллистический след".

Мы иногда ждем информацию, били ли С-400 или "Искандером М" несколько дней, не можем выяснять. Ракета летит – это пятнышко на радарах, летит, баллистика, падает, взрывается, на маленькие кусочки разлетается. И попробуй установить, чем они ударили. Точно, что они ударили баллистикой, а какая баллистика и ракета, будем разбираться. Пока у нас нет данных, что были использованы такие ракеты,

– спикер воздушных сил Юрий Игнат тактично обошел вопрос происхождения ракет, находящихся на вооружении россиян.



Запуск северокорейской баллистической ракеты KN-24 (Hwasongpho-11Na) / Фото KCNA / The War Zone

Что известно о ракетах KN-23, KN-24, KN-18 и других

Твердотопливная ракета KN-23 – это прямой аналог баллистической ракеты "Искандер-М". Но в то же время и довольно "свежий" – первая известная презентация KN-23 состоялась только в феврале 2019 года. Летом того же года корейские коммунисты отчитались о дальности в 690 километров (при классических для "Искандера-М" 500 километрах).

При этом сама ракета легче "предшественника" на 400 килограммов. В 2021 году КНДР провела испытание KN-23 из пусковой установки на железнодорожном ходу.



Северокорейский ОТРК KN-23 / Фото корейских СМИ

Фактически, российские пуски 29 декабря и 2 января были первым боевым применением KN-23, до этого времени Ким Чен Ын только угрожал своим оружием.

В открытых источниках данных о характеристиках KN-23 немного. Таким образом, можно предположить, что корейская копия оказалась несколько лучше российского оригинала. Конечно, если подданные Кима не наврали.

KN-23 – известные характеристики

Стартовая масса – 3 400 килограммов,

Боевая часть – 500 килограммов,

Максимальная дальность запуска – 690 километров.

Если KN-23 называют копией "Искандера", то в KN-24 видят черты американской ракеты MGM-140 ATACMS. Впрочем, если в случае с российскими ракетами у КНДР был доступ к технологиям, то с американским снарядом, похоже, имеем дело со своеобразным карго-культом, то есть визуальным подражанием без понимания сущности.

О KN-24 известно еще меньше. Впервые система прошла испытание в 2019 году, тогда практически доказанная дальность пуска составляла 410 километров.

KN-24 – известные характеристики:

дальность – 410 километров,

размер боевой части – в пределах 400-500 килограммов,

длина – до 5,5 метра,

диаметр – до 0,85 метра.



KN-24 / Фото корейских СМИ

Кроме KN-23 и KN-24 у КНДР есть и собственные версии устаревших советских баллистических ракет Р-17 комплекса "Эльбрус" ("Скад" по натовской классификации). Это семейство ракет Hwasong.

Не то чтобы все это было нам нужно для путешествия, но раз начав коллекционировать наркотики, пытаешься собрать максимум,

– Россия в своем желании собрать себе ракеты для обстрелов Украины следует практикам, воспетым Гантером Томпсоном.

KN-18 – известные характеристики

первые испытания – 2017 год,

дальность – 450 километров,

заявленная точность попадания – лучше плюс-минус 1 километр.

Hwasong-9 имеет максимальную дальность до 1000 километров и боевую часть с оценочным весом в 500 килограммов. Ракеты Hwasong-5 и Hwasong-6 имеют дальность до 300 и 500 километров, боевые части этих снарядов: 700 – 770 килограммов и 960 килограммов соответственно.Также вариантом "Скада" есть ракета KN-18 с дальностью в 450 километров.

Кроме того, у Кима есть РСЗО KN-25 с дальностью до 380 километров. Эти ракеты доходят до высоты 97 километров, что фактически превращает ее в тактический ракетный комплекс.

Также КНДР могла передать россиянам KN-02 Toksa – это копия "Точки-У", старой советской системы, которая есть также и на вооружении Украины и оставалась в первые месяцы вторжения чуть ли не единственным вариантом "украинской длинной руки".

Сколько всего у КНДР ракет?

Этот вопрос открыт, точно количества ракет не знает никто, ведь КНДР – самое закрытое государство в мире.

Безусловно, там налажено производство ракет, КНДР имеет относительно мощный ОПК и ради российских денег и товаров может загрузить его именно потребностями страны-оккупанта.

Но Северной Корее нужны и собственные арсеналы. Недавно Ким Чен Ын объявил очередную военную готовность для своей несчастной страны и даже дал приказ обстреливать 5 января с помощью артиллерии остров Большой Ёнпхёндо, принадлежащий Республике Корея. В результате обстрелов с острова эвакуировали всех гражданских.



Ким Чен Ын снова лязгает оружием / Фото North Korea's Korean Central News Agency

Все это указывает на то, что все свои ракеты КНДР России точно не отдаст, но демарш КНДР связывает руки и Южной Корее. Напомним, что это государство является важным союзником Украины и предоставляет нам, при посредничестве США, свои артиллерийские снаряды.

Повышение уровня военной угрозы на Корейском полуострове может сузить масштабы сотрудничества с Украиной.



Танк K1E1 выстреливает снарядом во время учений с боевой стрельбой на северо-западном пограничном острове Ёнпхёндо 5 января 2024 года / Фото Yonhap

Чем можно перехватывать корейскую баллистику

Украина в течение 2023 года существенно усилила свою систему ПВО.

В настоящее время на вооружении Сил обороны современные PATRIOT и SAMP/T. Они способны перехватывать баллистические цели и не раз доказали это в боевых условиях.

Проблемой остается количество батарей и снарядов – всю территорию Украины они закрыть не могут, как не могут и "угадать", куда россияне будут стрелять в следующий раз.

Время полета "баллистики" очень мало и это, к сожалению, каждый раз лотерея. И очень большая проблема.

Отметим, что покупка Россией ракет в КНДР нарушает множество санкций и резолюций, в том числе и Совбеза ООН. После ядерных испытаний 2006 года Северная Корея находится под жестким эмбарго, что предусматривает, в частности, бан на торговлю или обмен оружием и технологиями. Россия также голосовала за эмбарго, а теперь его нарушает. Это не должно остаться без ответа.

КНДР – уже многие десятилетия являются источником нестабильности и напряжения во всем мире. Режим династии Кимов – террористический по своей сути. Более того, эти режимы проводят политику геноцида собственного народа.Большинство людей в Северной Корее живут за чертой бедности и голодают. В стране не прекращаются жестокие репрессии, но КНДР постоянно угрожает миру своим оружием. Наглость корейских коммунистов объясняется наличием ядерного оружия и "крыши", которую им предоставляют Китай и Россия (партнеры по новейшей "Осе зла"). Последний фактор не позволяет миру провести хирургическую операцию по удалению раковой опухоли из Корейского полуострова и консервирует ситуацию.

Так или иначе, у России появились возможности продлить свою авантюру, все больше напоминающую агонию. Или попойку, когда господа уже выпили всю магазинную водку и теперь переходят на контрафакт. Впрочем, в случае России такими альтернативными средствами все чаще становятся аналоги "Мистер Сидра".

В этой ситуации Украина совершенно справедливо задает вопрос о снятии эмбарго на использование западных высокоточных систем по территории страны-агрессора.

Удары HIMARS, ATACMS, Storm Shadow и других нужных и интересных разработок по местам базирования вражеских ОТРК на российской территории – лучший вариант против обстрелов баллистики.

В том, что Украина может эффективно совершать подобные операции, свидетельствуют события 4 января 2024 года в Крыму, где Силами обороны были поражены командные пункты в Севастополе и Евпатории. Так почему бы не масштабировать приобретенный опыт на Белгороде, Туле, Ростове, Курске, Липецке и других законных целях?

