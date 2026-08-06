Несколько десятков ракет за август: почему Россия так часто наносит ракетные атаки по Киеву

В течение последних недель Россия усилила атаки на Киев баллистическими ракетами. Диктатор Путин хотел донести до россиян важный для него посыл, но Украина уменьшила эффект.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Петр Олещук. По его словам, только за август Россия уже выпустила несколько десятков баллистических ракет. Независимо от того, была ли атака на склады Wildberries или нет, эти ракеты все равно полетели бы по Украине. Хотя, возможно, и по другим целям. В противном случае враг мог бы быстрее начать наносить удары по энергетике.

Почему Россия чаще совершает атаки баллистическими ракетами?

По мнению Олещука, усиление ударов баллистическими ракетами, которые они накапливали к лету, – это информационная кампания, с помощью которой Россия должна была бы перекрыть свое медленное продвижение на фронте.

Думаю, что россияне рассуждают примерно так: "Мы выпустим много ракет по Киеву. Покажем большие кадры разрушений. Будем регулярно показывать, что мы приближаемся к победе. Но для окончательного результата нужна точечная мобилизация, чтобы добить врага. Мы же уже победили. Поэтому идите на фронт, ничего страшного не будет",

– сказал Олещук.

Почему Россия усилила удары баллистическими ракетами: смотрите видео 24 Канала

При этом украинские атаки по нефтеперерабатывающей отрасли РФ и логистическим складам в определенной степени нивелировали информационную кампанию врага. Им теперь сложнее рассказывать о победе, если каждый день у них что-то горит от украинских дронов.

Сейчас для Путина критическая проблема – обосновать собственному обществу, почему эту войну нужно продолжать и какой в ней смысл. Он обещает им победу уже 4 года. Думаю, таких вопросов там будет становиться все больше. Он может игнорировать мнение общества. Но ему все равно нужно продавать эту войну как приключение и личную победу. Он всегда к этому серьезно относился. Вспомним ту же аннексию Крыма,

– подчеркнул Олещук.

Добавим, что военный обозреватель Денис Попович отметил, что Россия усиленно проводит атаки на Киев. С начала июля до начала августа враг запустил более 100 различных баллистических ракет по Киеву.