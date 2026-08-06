Про це 24 Каналу розповів політолог Петро Олещук. За його словами, лише за серпень Росія вже випустила кілька десятків балістичних ракет. Незалежно від того, чи атакували б Сили оборони склади Wildberries, ця балістика все одно б полетіла по Україні. Хоч, можливо, і по інших цілях. В іншому разі ворог міг би швидше почати бити по енергетиці.

Чому Росія частіше атакує балістикою?

На думку Олещука, посилення ударів балістичними ракетами, які вони накопичували на літо – інформаційна кампанія, якою Росія мала б перекрити своє повільне просування на фронті.

Гадаю, що росіяни мислять десь так: "Ми випустимо багато ракет по Києву. Покажемо великі кадри руйнації. Будемо все це регулярно подавати так, що ми наближаємося до перемоги. Але для остаточного результату потрібна точкова мобілізація, щоб добити ворога. Ми ж вже перемогли. Тому підіть на фронт, нічого страшного не буде",

– сказав Олещук.

Чому Росія посилила удари балістикою: дивіться відео 24 Каналу

При цьому українські атаки по нафтопереробній галузі РФ та логістичних складах певним чином нівелювали інформаційну кампанію ворога. Їм тепер складніше розповідати про перемогу, якщо кожного дня у них щось горить від українських дронів.

Зараз для Путіна критична проблема – обґрунтувати власному суспільству, чому цю війну треба продовжувати та який у ній сенс. Він обіцяє їм перемогу вже 4 роки. Думаю, цих питань там буде ставати все більше. Він може ігнорувати думку суспільства. Але йому все одно потрібно продавати цю війну як двіжуху та особисту перемогу. Він завжди до цього серйозно ставився. Згадаємо ту ж анексію Криму,

– підкреслив Олещук.

Додамо, військовий оглядач Денис Попович зауважив, що Росія посилено атакує Київ. Від початку липня до початку серпня ворог запустив понад 100 різних балістичних ракет по Києву.