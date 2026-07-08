На фоне дефицита ПВО в Украине: обозреватель объяснил, может ли Россия усилить удары баллистикой

Ракетные атаки России наносятся с все более короткими перерывами. За месяц россияне запустили по Украине более сотни баллистических и гиперзвуковых ракет. Однако пока неизвестно, достигли ли они пика своих возможностей в производстве и накоплении ракет.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу про возможности России в плане дальнейшего использования баллистических ракет. Он высказал предположение о том, каким запасом этого вооружения может располагать Москва.

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Сколько баллистических ракет в месяц производят россияне?

Шарп отметил, что у России есть определенные объемы производства новых ракет. По оценкам украинской и западных разведок, количество производимых именно баллистических ракет может составлять от нескольких десятков до многих десятков единиц в месяц. Также возможен вариант увеличения этих показателей.

Обратите внимание! Ночью 8 июля Россия совершила атаку на Киев баллистическими ракетами. В результате атаки в Деснянском районе возникло возгорание в складских помещениях, а в Святошинском – пожар в нежилом здании. В результате ракетных ударов погибла женщина, еще 2 человека пострадали. Напомним, что предыдущие атаки на Киев произошли 6 и 2 июля.

"Если говорить о темпах обстрелов, то все зависит от наличия запасов. В тот момент, когда в условной ракетной бригаде "Искандеров" есть ракеты в запасе, обстрелы могут происходить довольно часто. Если же речь не идет о каких-то крайне сложных технических обстоятельствах, то запуск ракет из запасов может осуществляться очень быстро. И россияне могут повторять их неоднократно", – подчеркнул военный обозреватель.

Может ли Россия проводить баллистические атаки несколько дней подряд: смотрите видео

Поэтому, по его словам, вопрос заключается в принятии решений. Однако серьезных технических препятствий, когда что-то сломалось, перегрелось и приходится ждать много дней, – нет. Если возникли какие-то поломки и сложились чрезвычайные обстоятельства, обстрел с этого средства не будет осуществляться. Но технически все сводится к наличию конкретных ракетчиков и запаса ракет.

В этом случае обстрелы могут происходить с очень большой частотой,

– подчеркнул Дэвид Шарп.

Другое дело, что по решению командования такая задача, вероятно, не стоит. Однако если будет поставлена задача условно провести атаку на Украину несколько дней подряд баллистическими ракетами, то, по словам военного обозревателя, нет никаких технических препятствий для того, чтобы это сделать при наличии накопленного запаса ракет.

Напомним, что министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Россия проводит атаки по Украине, пользуясь тем, что наша страна испытывает острый дефицит ракет для систем Patriot. По его словам, за месяц в мире производится меньше таких ракет, чем оккупанты запускают по украинской территории за этот отрезок времени. Министр подчеркнул, что Украина продолжает заключать контракты на поставку ракет для Patriot, однако они поступят в нашу страну только в 2027 году. Он связывался с министрами обороны стран, располагающих ракетами для Patriot, чтобы они уже сейчас передали их Киеву из своих запасов.