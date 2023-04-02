Прямо под дверью: СМИ сообщают о взрыве во дворе экс-судьи в Одесской области

В Одесской области, в городе Балта, прогремел взрыв. Впоследствии стало известно, что он произошел во дворе дома бывшего судьи. Об последствиях написали местные информационные ресурсы.

В воскресенье, 2 апреля, местные телеграм-каналы Одесщины сообщили о взрыве у дома, вероятно, 69-летней экс-судии Людмилы Бодашко, которая на момент инцидента находилась в жилье. Об этом информирует 24 Канал.

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Последствия взрыва

В прошлом Бодашко была главой Балтского районного суда. По предварительной информации, взрывное устройство бросили неизвестные прямо-таки под дверь имения.

Взрывной волной выбило окна, повредило фасад и дверь. Также от взрыва на земле образовалась воронка, сообщили телеграм-каналу источники в правоохранительных органах,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там говорится, что пока правоохранители выясняют все детали этого инцидента. В то же время определенные информационные ресурсы пишут, что из-за взрыва погибла собака.



Взрыв у дома экс-судьи в Балте / Фото из анонимных телеграм-каналов



Последствия взрыва в Балте возле дома бывшего местного судьи / Фото из соцсетей

Взрывы в других городах Украины: последнее

В городе Белая Церковь в Киевской области не так давно прогремел мощный взрыв. Впоследствии стало известно, что это взорвалась граната у жилого дома. В результате погиб 59-летний мужчина. По предварительной версии, это суицид.

Кроме того, во Львове по улице Замарстыновской взорвалась граната. В полиции спустя некоторое время подтвердили этот инцидент и констатировали, что есть одна жертва. Как отметили правоохранители, взорваться могла граната РГН.

Вместе с тем недавно в Запорожье раздался взрыв из-за русских оккупантов. Поэтому жителей города призвали спуститься в укрытие.

Вероятно, правоохранители открыли производство по статье 296 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о хулиганстве с грубым нарушением общественного порядка, особой дерзостью или исключительным цинизмом.