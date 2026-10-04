"Бандероль" попала в многоквартирный дом в Харькове: есть жертва

Вечером Россия атаковала Харьков. Враг попал в многоэтажный дом.

Около 23:05 ракета-дрон "Бандероль" попала в многоквартирный дом в Индустриальном районе. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Какие последствия удара по дому в Харькове?

Сначала городской голова заявил, что поступает информация о двух погибших и нескольких раненых.

Впоследствии мэр уточнил, что в результате двойного удара "Бандеролей" по Индустриальному району погиб один человек, еще шесть ранены.

Также горят автомобили и административное здание, около десяти многоквартирных домов повреждены.

Продолжается спасательно-поисковая операция.

Погибшим оказался водитель легкового авто, который ехал по дороге в тот момент, когда рядом попала "Бандероль". Об этом с места попадания рассказала корреспондент Суспильного.

На время второго попадания на месте уже работали полицейские. В нескольких десятках метров от них прогремел второй взрыв, рассказал очевидец корреспонденту Суспильного.

По меньшей мере четверо раненых находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть полицейская, сообщил директор облцентра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Ранее вечером враг нанес удар беспилотником по Киевскому району. По предварительной информации, произошло попадание в автомобиль.

Напомним, два дня назад Россия днем ​​ударила УАБами по частному сектору Харькова. В результате атаки погибли две женщины в возрасте 66 и 80 лет, еще 42 человека пострадали, среди них трое детей.

Россия все чаще использует при атаке по Украине ракеты-дроны S8000 "Бандероль". По данным ГУР, страна-агрессорка может производить до 80 таких ракет в месяц.