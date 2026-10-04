Близько 23:05 ракета-дрон "Бандероль" влучила у багатоквартирний будинок в Індустріальному районі. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Які наслідки удару по будинку в Харкові?

Пізніше міський голова заявив, що надходить інформація про двох загиблих та кількох поранених.

Один із загиблих – водій легкового авто, який їхав дорогою в той момент, коли поруч поцілила "Бандероль". Про це з місця влучання розповіла кореспондент Суспільного.

Тим часом глава ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок прильоту одна людина загинула, ще двоє постраждали.

В Індустріальному районі спалахнула адмінбудівля та два автомобілі.

Раніше увечері ворог завдав удар безпілотником по Київському району. За попередньою інформацією, відбулося влучання в автомобіль. Інформації про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, два дні тому Росія вдень ударила КАБами по приватному сектору Харкова. Унаслідок атаки загинули дві жінки віком 66 і 80 років, ще 42 людини постраждали, серед них троє дітей.

Росія дедалі частіше використовує під час атак по Україні ракети-дрони S8000 "Бандероль". За даними ГУР, країна-агресорка може виробляти до 80 таких ракет на місяць.