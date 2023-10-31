Россияне готовятся к новой волне наступления на Авдеевку, – Барабаш сделал важное предупреждение

Виталий Барабаш сообщил, что ситуация на Авдеевском направлении остается горячей. Наши защитники ожидают новой волны российского наступления, которая может стать мощнее предыдущих атак.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил об отсутствии существенных изменений в ситуации вокруг Авдеевки. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что рассказал Барабаш

Глава Авдеевской ГВА предупредил, что захватчики попытаются еще раз наступать на населенный пункт. Враг работает над ошибками и делает выводы.

Ждём очередной, уже третьей, волны с начала этого обострения от 10 октября. Враг производит определенные перегруппировки, подтягивает технику, личный состав. Мы это и слышим, и видим,

– сказал он.

По его словам, местное население, которое находится во временной оккупации недалеко от Авдеевки, передает украинским защитникам информацию о захватчиках. Эти люди очень переживают, ведь они почти находятся под постоянным огнем.

Барабаш заявил, что оккупанты просто разносят и стирают Авдеевку. За минувшие сутки россияне около 40 раз массированно обстреляли территорию общины и нанесли 8 авиабомбовых ударов. Из-за этих ударов в центральной части города погибли двое мужчин 1967 и 1976 годов рождения. Глава ГВА отметил, что они были гражданскими. По его словам, жители Авдеевки очень неохотно соглашаются на эвакуацию. В настоящее время 1586 человек еще остаются в общине. Однако детей среди них уже нет.

Что говорят о ситуации под Авдеевкой