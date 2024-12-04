Может ли война в Сирии повлиять на фронт в Украине: есть условие

Война в Сирии продолжается. Оппозиционные силы активно передвигаются по территории страны, что заставляет российские войска отступать там. Это создает проблему для Кремля, ведь надо делать выбор – продолжать наступление на территории Украины или военно помогать сирийскому диктатору Башару Асаду.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что события в Сирии могут повлиять на войну в Украине. Однако, по его словам, все внешние признаки указывают на то, что Владимир Путин пока не хочет защищать марионеточный режим Асада.

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Перед Путиным стоит выбор

Дмитрий Жмайло отметил, что сирийская оппозиция имеет успех, ведь им удалось продвинуться в город Хама. Он является вторым по величине после Алеппо.

Повстанцы активно применяют беспилотники. Россияне уже запускают свою информационно-психологическую операцию. Мол, якобы дронами управляют украинские представители военных структур. Все для того, чтобы обвинить Украину,

– сказал он.

Россияне отступают без боя во время наступления антиправительственных сил в Сирии. Военно-морские силы Кремля постепенно покидают сирийские порты.

Обратите внимание! Повстанцы добрались до центральных районов Алеппо, захватив более 70 населенных пунктов на северо-западе страны. Правительство Сирии закрыло аэропорт города и заблокировало дороги, обратившись к России за военной поддержкой. Москва пообещала предоставить технику, а Кремль осудил действия оппозиции, назвав их нарушением суверенитета Сирии.

Жмайло предположил, что перемещение судов указывает на то, что Путин не собирается до последнего защищать режим Башара Асада.

"Возможно, это изменится и россияне попытаются перебрасывать стратегическую авиацию (в Сирию – 24 Канал). Но с ней тоже есть проблемы. Эта авиация старая и изношенная", – отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Он подчеркнул, что события в Сирии будут иметь влияние и на ход российско-украинской войны. Все будет зависеть от того, решит ли Путин спасать сирийский режим от повстанцев или захочет эвакуировать все свои войска и перебросить их в Украину для усиления наступления.