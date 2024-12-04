Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зазначивши, що події у Сирії можуть вплинути на війну в Україні. Однак, за його словами, всі зовнішні ознаки вказують на те, що Владімір Путін поки не хоче захищати маріонетковий режим Асада.

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Перед Путіним постає вибір

Дмитро Жмайло зауважив, що сирійська опозиція має успіх, адже їм вдалось просунутись до міста Хами. Воно є другим за величиною після Алеппо.

Повстанці активно застосовують безпілотники. Росіяни вже запускають свою інформаційно-психологічну операцію. Мовляв, начебто дронами керують українські представники військових структур. Все для того, щоб звинуватити Україну,

– сказав він.

Росіяни відступають без бою під час наступу антиурядових сил в Сирії. Військово-морські сили Кремля поступово залишають сирійські порти.

Зверніть увагу! Повстанці дісталися центральних районів Алеппо, захопивши понад 70 населених пунктів на північному заході країни. Уряд Сирії закрив аеропорт міста та заблокував дороги, звернувшись до Росії за військовою підтримкою. Москва пообіцяла надати техніку, а Кремль засудив дії опозиції, назвавши їх порушенням суверенітету Сирії.

Жмайло припустив, що переміщення суден вказує на те, що Путін не збирається до останнього захищати режим Башара Асада.

"Можливо, це зміниться і росіяни спробують перекидати стратегічну авіацію (до Сирії – 24 Канал). Але з нею теж є проблеми. Ця авіація стара та зношена", – зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Він підкреслив, що події у Сирії матимуть вплив і на перебіг російсько-української війни. Все залежатиме від того, чи вирішить Путін рятувати сирійський режим від повстанців чи захоче евакуювати всі свої війська та перекинути їх в Україну для посилення наступу.