Башар Асад прилетел с семьей в Москву, – российские СМИ

Сирийский диктатор Башар Асад прилетел вместе со своей семьей в российскую Москву. Там ему предоставили убежище.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Ранее Кремль поддерживал режим Асада в Сирии.

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Асад с семьей находится в Москве

Информацию о прилете Асада вместе с семьей в Москву российским пропагандистам предоставил источник в Кремле. Другие подробности о состоянии и спасении свергнутого сирийского президента не приводятся.

Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище,

– сказал собеседник пропагандистов.

Собеседник российских госагентств также добавил, что лидеры сирийской оппозиции якобы гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в стране.

Кроме того, этот источник отметил, что официальные лица РФ находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции. Россия также запросила экстренные консультации в Совете безопасности ООН по ситуации в Сирии.

К слову, в ГУР МО ранее рассказывали, что Россия прикрывала операцию по спасению сирийского вождя и ограниченного круга приближенных к нему лиц. Кроме того, российские военные продолжают впопыхах паковаться и бежать из Сирии.

До этого сообщали, что Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе во время бегства из Сирии. Журналисты писали, что борт, где был свергнут сирийский президент, сначала летел в сторону прибрежного региона Сирии, но потом сделал резкий разворот. Он несколько минут летел в обратном направлении, после чего исчез с радаров недалеко от города Холм.

Кроме того, ранее распространялись слухи о бегстве Асада из Сирии, однако точно не отмечалось, куда именно мог сбежать сирийский диктатор. Президентская гвардия Асада также больше не была размещена в его обычной резиденции, как это было бы, если бы он был там. В то же время Офис президента Сирии отрицал, что Асад покинул Дамаск или уехал в другую страну, заявив, что некоторые иностранные СМИ "распространяют слухи и ложные новости".

Слухи о бегстве Асада из Сирии начали распространяться после подступа сирийской оппозиции к столице страны – Дамаску. В конце концов повстанцам удалось взять город под свой контроль, а президент должен был бежать в Россию, которая его все время поддерживала.