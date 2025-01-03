"Лузеры": почему Путин не показывает диктаторов, которых пригрел у себя

Владимир Путин ни разу не вышел на публику с сирийским диктатором Башаром Асадом, который сбежал в Москву. Это касалось ранее и Виктора Януковича, и Виктора Медведчука. Со всеми, кому Кремль предоставил убежище, российский диктатор не хочет иметь общего дела.

Путину они были важны раньше, когда были у власти, но не сейчас. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, отметив, что свержение режима Асада в Сирии стало "ножом в сердце" Путина, но и одновременно достаточно "выгодным" из-за ворованных денег сирийского диктатора.

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Почему Путин не показывает диктаторов, которых пригрел у себя

Политолог заметил, что когда диктаторы или политики были у власти, то есть "на коне", Путин спокойно с ними обнимался. С Асадом российский диктатор даже записывал видео.

Теперь же они "лузеры", они стали такими при поддержке России. Это история провалов лично Путина,

– подчеркнул Рейтерович.

Страна-агрессор, по словам политолога, немало усилий, денег, техники и людей вложила в Сирию. Теперь же диктаторский режим там упал, что стало сильным ударом по имиджу Кремля.

Интересно! Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал, что Асад будет платить России миллиарды долларов за убежище. В свое время так сделали экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев, экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, экс-президент Монголии Юмжагиин Цеденбал, которые после свержения своего режима бежали в Россию.

Именно поэтому Россия не комментировала присутствие Асада в Москве и не будет этого делать в будущем, ведь ей это не выгодно.

Путин будет делать вид, что где-то этот человек у нас есть, но с нами очень его не ассоциируйте. Почему? Асад наворовал в Сирии много денег, часть из которых Россия положит себе в карман, а потом скажет, что ничего не знает,

– объяснил он.

Интересно, что глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сказала, что сирийский диктатор сейчас для Кремля не стоит ни копейки.

Недавно даже ходили слухи об отравлении Асада в Москве "Новичком", потому что знает много тайн о химическом оружии, что опасно для Путина. Если Кремлю этого сделать не удалось, вероятно, что он сделает повторную попытку.