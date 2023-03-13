Российская разработка: как враг использует башни наблюдения

Спецподразделение ГУР МО Kraken уничтожило две башни наблюдения "Муром" в Брянской и Курской областях России. Такие башни дают оккупантам возможность наблюдать за нашими границами.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, эти башни есть на вооружении пограничных отрядов россиян, входящих в состав ФСБ.

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"Автоматически располагается на открытых участках местности, достаточно высокая позиция у нее. Есть серьезное оборудование – и тепловизоры, и видеокамеры", – рассказал он.

Эксперт Украинского института будущего рассказал, что по определенным данным, оккупанты могут наблюдать из этих башен в оптическом режиме до 10 километров в глубину, а в режиме тепловизора – до 5.

"Они расположены с определенным интервалом. Могут отслеживать и разграничивать по отдельным признакам – это человек, это автомобиль", – сказал Ступак.

"Глаз за глаз"

Бывший сотрудник СБУ отметил, что так россияне круглосуточно наблюдают за границей и фронтом.

Уничтожение можно сравнить, когда монстру выкалывают глаза. "Глаз за глаз". Это – выкалывание глаз российской карательной машине. Это действительно лишает их определенных преимуществ перед украинцами,

– рассказал Иван Ступак.

Эксперт Украинского института будущего добавил, что подобные наблюдательные пункты для мониторинга россияне размещали еще накануне полномасштабного вторжения. На этом пункте есть силовая установка, которая обеспечивает питание, аккумуляторы и солнечные панели.

"И, в принципе, сидит человек на расстоянии несколько километров и наблюдает за границей. А в настоящее время наши военные, ничего не подозревая, находятся круглосуточно под наблюдением", – отметил он.

Иван Ступак рассказал, что такие башни уничтожают с помощью беспилотников Switchblade 300.

"Уничтожаются такие вот башни, которые были расположены на домах у границы украинской, или уже на оккупированной территории", – отметил экс-сотрудник СБУ.

Российская разработка

По его мнению, это лишает россиян возможности планировать определенные операции, отслеживать перемещение и производить такую большую техническую разведку наших позиций.

То есть, они не могут видеть ни ночью, ни днем. Вынуждены восстанавливаться. Это их разработка отечественная, она сейчас активно-активно развивается,

– сказал Ступак.

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