Регулярно посещал Москву, а теперь в Дубае: Хорошковский во время войны перебрался в ОАЭ

Высокого чиновника времен Януковича журналисты заметили в дорогой гостинице Дубая. Собственно, речь идет об олигархе Валерии Хорошковском. Около 10 лет он жил в Монако и до 24 февраля посещал Россию.

Отдыхать в Объединенных Арабских Эмиратах любит не только известная украинская политик Юлия Тимошенко, но и другие чиновники. Собственно, журналистам-расследователям удалось увидеть частный самолет Валерия Хорошковского, который заходил на посадку в аэропорту Дубая.

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Посещал Москву, а теперь живет в ОАЭ

О Хорошковском нужно знать то, что во время правления Виктора Януковича он был первым вице-премьер-министром, министром финансов и главой СБУ. В то же время при Ющенко он руководил таможней, а при Кучме – возглавлял Министерство экономики и был нардепом.

До полномасштабного вторжения борт Хорошковского регулярно посещал Москву. В 2022 году – уже при президентстве Владимира Зеленского – он отказался возглавить таможню,

– говорится в материале.

Кроме того, там показаны кадры, на которых олигарх выходит из терминала аэропорта в ОАЭ. По информации журналистов, сейчас как раз Хорошковский проживает в основном в этой стране. Он является резидентом Объединенных Арабских Эмиратов и имеет апартаменты на территории отеля Bulgari.

Расследование УП касательно проживания Хорошковского в Дубае: смотрите с 24 минуты

Отель Bulgari – это одно из самых дорогих и любимых мест в ОАЭ, как среди украинских олигархов, так и – российских.

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Во время войны политики выезжают за границу