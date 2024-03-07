Сложно представить ее на одной площади: командир батальона БПЛА про уничтоженную технику врага

Увеличилось с роты до батальона подразделение ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр. Это имеет вполне математическое обоснование – в 2023 году "ахиллесовцы" поразили 2332 вражеских целей. Поэтому их показатели эффективности и положительный опыт требуют масштабирования.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что батальон уничтожил и поразил сотни единиц вражеской техники. Также "ахиллесовцы" ликвидировали личный состав оккупантов, а еще уничтожили вражеские радиоэлектронные средства, автомобильную технику, фортификации, склады и тому подобное.

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От стрелковой роты до батальона ударных БпАК

Рота ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр формировалась исключительно из добровольцев, из которых 80% воевали с первых дней войны.

Мы начинали свою войну в составе стрелковой роты, выполняли задания как пехотинцы, в частности участвовали в ударных штурмах. За год войны мы переформатировались из пехотного подразделения сначала в аэроразведывательное, а затем овладели средствами БПЛА ударных типов действия,

– отметил командир батальона.

Параллельно в войсках происходили также структурные изменения, и были введены роты ударно-беспилотных авиационных комплексов.

"Благодаря разведывательным средствам, мы видим противника в дневное и ночное время, можем скорректировать огонь артиллерии, а также работать своими средствами БПЛА ударного типа действия", – объяснил он.

Должен стать больше в четыре раза

В течение 2023 года мотивированный и дисциплинированный личный состав 92 ОШБр показал достаточно существенные результаты.

Если представить всю вражескую технику, которую мы уничтожили, и всю ее выставить в Киеве, то она расположилась бы от площади Украинских Героев, через весь Крещатик, Европейскую площадь и до Подола. Если дополнительно посчитать технику, которая была выведена из строя, то ее будет очень много. Сложно представить всю эту технику на одной площади,

– подчеркнул Федоренко.

Каждая уничтоженная огневая техника – это средства, которые больше никогда не будут стрелять по нашим позициям. А чем меньше противник обстреливает наши позиции, тем больше у Сил обороны возможностей удерживать позиции, а также совершать ударно-штурмовые действия, выбивать противника с позиций и улучшать свое положение, деоккупируя землю Украины.

В связи с объективными очень мощными результатами подразделения, командованием ВСУ было принято решение масштабировать положительный опыт из роты в батальон. В течение первой половины 2024 года батальон должен стать больше в четыре раза.

"Это означает, что количество врагов, которых нам удастся ликвидировать на поле боя будет в разы больше. А также общее дело победы благодаря и нашему вкладу станет ближе", – отметил командир батальона.

Начинайте готовиться уже сейчас

Также подразделение активно проводит рекрутинговую компанию.

Хочу обратиться к гражданскому населению, к тем, кто является военно обязанным. Не стоит тешить себя напрасными надеждами, что может "пронести" и вы не будете воевать. К большому сожалению, в текущих обстоятельствах будет воевать большинство из тех, кто сейчас является гражданским, но есть военнообязанным,

– рассказал Федоренко.

Он призвал не терять времени и уже сейчас начинать готовиться: осваивать азы военной профессии, выбирать, пока есть возможность, подразделение, в котором, в соответствии со своими знаниями, умениями и образованием, будете максимально эффективно проходить военную службу и выполнять боевые задачи.

Продолжаем поддерживать Силы обороны

Также командир батальона обратился к гражданским и призвал продолжать помогать военным.

"Война очень динамичная, сейчас мы получаем гораздо больше средств от государства по сравнению с началом 2023 года и его концом. Несмотря на то, что в Украине активно и быстро масштабируется производство БПЛА, динамика боевых действий настолько безумная, что государство своими мощностями не может перекрыть все потребности фронта. Поэтому обязательно продолжайте поддерживать Силы обороны – это чрезвычайно важно", – подчеркнул он.

Достижения батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр