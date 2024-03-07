Про це 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що батальйон знищив та уразив сотні одиниць ворожої техніки. Також "ахіллесівці" ліквідували особовий склад окупантів, а ще знищили ворожі радіоелектронні засоби, автомобільну техніку, фортифікації, склади тощо.

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Від стрілецької роти до батальйону ударних БпАК

Рота ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр формувалась виключно з добровольців, з яких 80% воювали з перших днів війни.

Ми починали свою війну у складі стрілецької роти, виконували задання як піхотинці, зокрема брали участь в ударних штурмах. За рік війни ми переформатувалися з піхотного підрозділу спочатку в аеророзвідувальний, а потім опанували засоби БПЛА ударного типу дії,

– зазначив командир батальйону.

Паралельно в військах відбувалися також структурні зміни, і були введені роти ударно-безпілотних авіаційних комплексів.

"Завдяки розвідувальним засобам, ми бачимо противника в денний і нічний час, можемо скоригувати вогонь артилерії, а також працювати своїми засобами БпЛА ударних типу дії", – пояснив він.

Має стати більше в чотири рази

Впродовж 2023 року вмотивований та дисциплінований особовий склад 92 ОШБр показав достатньо суттєві результати.

Якщо уявити всю ворожу техніку, яку ми знищили, і всю її виставити в Києві, то вона розташувалась би від площі Українських Героїв, через весь Хрещатик, Європейську площу і до Подолу. Якщо додатково порахувати техніку, яка була виведена з ладу, то її буде дуже багато. Складно уявити всю цю техніку на одній площі,

– наголосив Федоренко.

Кожна знищена вогнева техніка – це засоби, які більше ніколи не будуть стріляти по наших позиціях. А чим менше противник обстрілює наші позиції, тим більше у Сил оборони є можливостей утримувати позиції, а також вчиняти ударно-штурмові дії, вибивати противника з позицій і покращувати своє положення, деокуповуючи землю України.

У зв'язку з об'єктивними дуже потужними результатами підрозділу, командуванням ЗСУ було ухвалене рішення масштабувати позитивний досвід з роти до батальйону. Впродовж першої половини 2024 року батальйон має стати більше в чотири рази.

"Це означає, що кількість ворогів, яких нам вдасться ліквідувати на полі бою буде в рази більше. А також загальна справа перемоги завдяки і нашому вкладу стане ближчою", – наголосив командир батальйону.

Починайте готуватись вже зараз

Також підрозділ активно проводить рекрутингову компанію.

Хочу звернутися до цивільного населення, до тих, хто є військово зобов'язаним. Не варто тішити себе марними надіями, що може "пронести" і ви не будете воювати. На превеликий жаль, в поточних обставинах буде воювати більшість з тих, хто зараз є цивільним, але є військовозобов'язаним,

– розповів Федоренко.

Він закликав не втрачати часу і вже зараз починати готуватись: освоювати ази військової професії, вибирати, поки є можливість, підрозділ, в якому, відповідно до своїх знань, вмінь і освіти, будете максимально ефективно проходити військову службу і виконувати бойові завдання.

Продовжуємо підтримувати Сили оборони

Також командир батальйону звернувся до цивільних та закликав продовжувати допомагати військовим.

"Війна дуже динамічна, зараз ми отримуємо набагато більше засобів від держави порівняно з початком 2023 року і його кінцем. Попри те, що в Україні активно і швидко масштабується виробництво БпЛА, динаміка бойових дій настільки шалена, що держава своїми потужностями не може перекрити всі потреби фронту. Тому обов'язково продовжуйте підтримувати Сили оборони – це надзвичайно важливо", – підкреслив він.

Здобутки батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр