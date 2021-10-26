Bayraktar на Донбассе применили в ответ на смертельный обстрел оккупантов, – Генштаб ВСУ
Источник:Генштаб ВСУ
Вооруженные силы Украины подтвердили применение беспилотника Bayraktar на Донбассе. Это случилось из-за того, что боевики ночью и утром били неподалеку от Гранитного.
Остановить действия пророссийских боевиков сумели, применив Bayraktar. Об этом сообщили 26 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Читайте также Вооруженные силы впервые применили беспилотники Bayraktar на Донбассе: мощное видео
В ВСУ подтвердили применение Bayraktar
Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу Главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного, в районе проведения Операции объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar,
– объяснили в Генштабе ВСУ.
Там также рассказали об обстоятельствах, при которых пришлось задействовать разведывательно-ударный беспилотный комплекс. Отдельно:
- с 14:25 до 15:15 батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск осуществляла обстрел позиций ООС в районе населенного пункта Гранитное;
- два военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб;
- с началом обстрела, через специальную мониторинговую миссию ОБСЕ безотлагательно выдвинули требование о прекращении огня и направили ноту по дипломатическим каналам;
- оккупанты не среагировали.
С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего ВСУ применили Bayraktar. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию соприкосновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск,
– рассказали в ВСУ.
Вооруженные силы Украины применили беспилотник Bayraktar: смотрите видео
Только после этого обстрелы украинских позиций прекратились.Обратите внимание! Bayraktar TB2 – это турецкий ударный беспилотник нового поколения, который применяют в вооруженных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.
Кстати, в этот же день оккупанты заявили, что ВСУ вернули под контроль Старомарьевку. Однако в пресс-службе Операции объединенных сил эту информацию опровергли. Там объяснили, что фейк о взятии Старомарьевки – это очередная попытка российских наемников дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. Там также отметили, что именно на этом участке оккупанты, нарушая режим тишины, открывали огонь из запрещенного вооружения.
Коротко о последних действиях боевиков на Донбассе
- Пророссийские боевики в течение 25 октября 4 раза нарушили "тишину". В результате вражеских действий один украинский военный получил ранения.
- В ночь с 25 на 26 октября боевики прицельно обстреливали поселок Гранитное Донецкой области. В результате обстрела повредили 6 жилых домов. К счастью, люди не пострадали.
- Глава Мирненской поселковой военно-гражданской администрации Владимир Веселкин рассказал, что оккупанты использовали оружие 120 калибра. Кроме жилых домов, оккупанты повредили электросети.
- В Офисе генпрокурора заявили, что из-за обстрела Гранитного открыли уголовное дело по фактам нарушения законов и обычаев войны.