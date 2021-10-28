Bayraktar по оккупантам: как соцсети отреагировали на первое использование ВСУ беспилотника

Военные ВСУ 26 октября применили ударный беспилотник Bayraktar TB2 на Донбассе. В Кремле и у их прихвостней по этому поводу закономерная истерика, а у украинцев – повод для гордости и определенной иронии.

Хоть предпосылка использования не слишком приятная – беспилотникам пришлось отгонять артиллерию врага, который целую ночь и утро бомбил поселок Гранитное в Донецкой области. В результате обстрела один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

Напомним Вооруженные силы впервые применили беспилотники Bayraktar на Донбассе: мощное видео

Что в соцсетях говорят о Bayraktar на Донбассе

Очень быстро применение беспилотников стало топ-темой обсуждения в соцсетях. В твиттере Bayraktar на момент написания этого материала было на третьей строчке трендов. По соответствующему хэштегу можно было найти более 11 тысяч твитов.

Тренды твиттера 28 октября / Скриншот

В основном украинцы одобрительно отзываются о том, что ВСУ дали отпор врагу и показали свои зубы. Ведь, действительно, с помощью беспилотника уничтожили пушку боевиков – из нее обстреливали мирные населенные пункты.

Офицер ВСУ Роман Кулик назвал это серьезным и показательным решением, которое "будет иметь далеко идущие последствия".

Действенная демонстрация способности ВСУ эффективно использовать современные ударные беспилотные комплексы. Огонь!

– написал Роман Кулик.

Активист Сергей Стерненко иронично отметил, что ударом задело и российское телевидение. А в профиле "когнитивный диссонанс" напомнили, что исторический удар беспилотником произошел на фоне флешмоба "Батько наш Бандера". Совпадение? Вероятно, но не точно.

Батько наш Бандера, Украина мать,

вместе с Bayraktar'ом, кацапов будем чиповать!

– написал твиттерянин.

По этому поводу успели наделать и мемов, как вот этот:

Продолжение вскоре ... / Картинка из фейсбука Goni мемасы

Иронизируют пользователи, сравнивая использование беспилотника с другими событиями в России. Например, с выставкой похоронных вещей сопоставил твиттерянин Сергей Нещадым.





Или вот с внезапным запретом ввозить из Турции мандарины. Беспилотники, напомним, производит именно эта страна.



Мандарин у русских нет, кто виноват? – ЗСУ! / Картинка из твитера n6j1K0PZH4vMK0y

Что известно о Bayraktar TB2? Это турецкий ударный беспилотник нового поколения. Его активно применяют в вооруженных конфликтах, в частности на Ближнем Востоке. Дрон может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. В 2019 году Украина закупила 6 турецких беспилотников Bayraktar TB2 компании Roketsan. Первый ударный беспилотник войска ВСУ получили в июле 2021 года. Его испытали на аэродроме под Николаевом. До этого случая беспилотники не применяли на Донбассе. Источник: Википедия

Мандарины уже провинились / Скриншот твита из профиля ДревляниН

Важное мнение Шахтеры будут находить противовоздушные комплексы, – Костенко о последствиях из-за Bayraktar

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