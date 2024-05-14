Базовая военная подготовка станет обязательной для чиновников с мая

С 18 мая вступит в силу новый закон об усилении мобилизации, который предусматривает изменения в некоторые нормы призыва в армию и набора на определенные должности. Одно из таких изменений - это базовая военная подготовка, которая станет обязательной нормой для того, чтобы стать чиновником.

Базовая военная подготовка или опыт службы в рядах Сил обороны станет обязательной нормой для чиновников. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире национального телемарафона, сообщает 24 Канал.

С чем связано такое нововведение для чиновников

По словам Лазуткина, базовая военная подготовка или опыт службы в рядах Сил обороны действительно станет обязательной нормой.

Это, очевидно, логическая норма, которая вводится с 1 сентября 2025 года. Не сейчас, не с 18 мая. Она позволит отбирать на государственную службу мотивированных и проукраинских работников. Это будет свидетельством того, что на госслужбу должны трудоустраиваться люди, которые или готовы защищать страну, или уже имеют такой опыт,

– добавил спикер.

Что известно о введении базовой военной подготовки