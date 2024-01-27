Введение базовой военной службы: юрист объяснил, какие проблемы могут возникнуть

В Верховной Раде в ближайшее время появится уже обновленный законопроект о мобилизации. В нем будут содержаться определенные нововведения.

Среди новшеств, которые будут в законопроекте – введение базовой военной подготовки и его влияние на предельный мобилизационный возраст. Владимир Романчук, юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care, рассказал, какие проблемы могут возникнуть после таких новшеств.

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Что ждать

Владимир Романчук отметил, что согласно предложенным нормам, после прохождения планируемой к введению базовой военной службы (БВС) потенциальным мобилизационным ресурсом также могут стать мужчины в возрасте 18 – 25 лет. Наряду с военнообязанными в возрасте до 60 лет, как это предусмотрено действующим законодательством.

По словам Романчука, в случае принятия законопроекта потребность вооруженных сил в учебных возможностях существенно увеличивается.

Так, юрист отмечает, что в таком случае возникают вопросы: "где взять инструкторов, снаряжение, оружие, боеприпасы, полигоны и учебные центры для подготовки сотен тысяч рекрутов во время прохождения БВС?

Он отметил, что для огромных Сил обороны более миллиона человек и без базовой подготовки рекрутов таких возможностей не всегда хватает.

Остается много вопросов

По словам правоведа, также возникает вопрос: "есть ли гарантии, что БВС не найдет негативных аспектов срочной службы– формальной военной подготовки, часов строевой, дедовщины, "окраска травы" и т.д.

Надеемся, Минобороны имеет какой-то план, стратегия или алгоритм воплощения БВС в жизнь и к 2025 году это будет реализовано,

– подчеркнул юрист.

По его словам, очень важна реакция общества и отсутствие коммуникации со стороны власти.

Правовед заявил, что никаких комментариев (по крайней мере, достаточно публичных и заметных) власть имущих относительно создания новой и уникальной для нашей страны системы передармейской подготовки в медиапространстве не появлялось.

"Это, в свою очередь, закономерно приведет к, мягко говоря, большого удивления двадцатилетних граждан, которые после прохождения БВС будут вполне законно получать повестки на отправку в части. Как такие "сюрпризы" повлияют на доверие общества к субъектам властных полномочий и консолидацию вокруг имеющегося государственного аппарата,– вопрос риторический", – отметил Романчук.

По его словам, крайне важно все же качественно и однозначно описать предельный мобилизационный возраст в предлагаемом законопроекте.

Также он подчеркнул, что введение базовой военной подготовки общемировой, полезной и немного даже запоздалой, как для страны в войне, практикой.

Наш враг воюет не только с Вооруженными Силами, несущие потери, образуют новые подразделения, нуждаются в ротациях и резервах, но и со всем украинским народом, запуская ракеты по гражданским объектам (в том числе по роддому в Днепре) и диверсионные группы, одна из которых недавно расстреляла гражданского гражданина Сумской области. В таких условиях нет ничего плохого в умениях юношей метко стрелять из автомата и накладывать турникет,

– подытожил правовед.

Мобилизация в Украине: последние новости