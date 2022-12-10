Есть старая фашистская традиция, – Яковенко предположил, куда убежит Путин
На российском телевидении и в Кремле серьезно начинают думать и говорить о военном поражении в Украине, а также о трибунале над преступниками путинского режима. Когда там произойдет окончательная паника, будет как в банке с пауками.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его мнению, как только в Кремле возникнет ощущение поражения и что пора бежать, окружение президента страны-агрессорки начнет уничтожать друг друга, словно пауки в банке.
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Российский оппозиционер не исключает сценария побега Владимира Путина. Он считает, что это может оказаться реальностью после поражения в войне.
Убежит в Южную Америку, как гитлеровцы
На вопрос, куда может бежать диктатор, Яковенко провел историческую параллель, сравнив путинский и гитлеровский режимы.
Есть такая старая добрая фашистская традиция. Фашисты после поражения бежали в Южную Америку. Я думаю, что не надо ее нарушать,
– сказал Яковенко.
Причем, по мнению российского оппозиционера, бегство Путина будет носить обвальный характер. После такого поступка представители "русской элиты" начнут уничтожать сами себя.
Игорь Яковенко о предполагаемом плане побега Путина: смотрите видео
Бегство Путина: реально ли это
- Российский правозащитник Марк Фейгин убежден, что в глобальном мире нельзя скрыться, поэтому в Кремле вряд ли рассматривают бегство Путина в третьи страны. А даже если это произойдет, то российского диктатора продадут даже дружественные страны.
- В то же время в соцсетях начали появляться инсайдеры, что Путин Новый год планирует провести в бункере, а не традиционно в Сочи. Все потому, что диктатор боится за свою жизнь.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что у Путина улыбка маньяка и кардинально другой взгляд на все явления. Поэтому диктатор может планировать все, что угодно, в том числе и бегство.