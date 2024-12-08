Бегство России из Сирии: Третья штурмовая отреагировала на провал Кремля

В Третьей штурмовой отреагировали на недавнее отступление России из Сирии. В бригаде заявили, что Москва потерпела огромный провал после многолетних попыток установить свое влияние в регионе.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максима Жорина. По его словам, много лет Россия выстраивала свое влияние в Сирии и потеряла его буквально за несколько недель.

Читайте также Россия прикрывала операцию по спасению диктатора, – ГУР об исчезновении с радаров самолета Асада

Россия не смогла удержать позиции на Ближнем Востоке

Жорин считает, что такие действия россиян стали свидетельством их неспособности выполнить заявленные амбиции на Ближнем Востоке.

Москали очень хотели показать свою способность диктовать условия на Ближнем Востоке, но все эти попытки завершились огромным провалом: экономическими потерями, уничтоженными военными базами с техникой и оружием, а главное – подрывом имиджа "надежного союзника",

– подчеркнул Жорин.

По его словам, союзники, которые не могут защитить своих партнеров в критический момент, не являются надежными. Это показывает, что возможности России влиять на глобальные процессы сильно преувеличены.

Жорин также отметил, что сейчас, в отличие от Сирии, война в Украине не могла бы продолжаться без поддержки международных партнеров Кремля.

Запад все еще не понимает, что время показать России ее настоящее место,

– резюмировал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады.

К слову, после потери контроля над Дамаском на фоне продолжения наступательной операции оппозиционных сил в провинциях Латакия, Хама и Тартус россияне вывели свои боевые корабли с военно-морской базы в Тартусе, которую Асад ранее отдал в пользование Москве в качестве платы за свою безопасность.