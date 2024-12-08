Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна. За його словами, багато років Росія вибудовувала свій вплив в Сирії та втратила його буквально за декілька тижнів.

Читайте також Росія прикривала операцію з порятунку диктатора, – ГУР про зникнення з радарів літака Асада

Росія не змогла утримати позиції на Близькому Сході

Жорін вважає, що такі дії росіян стали свідченням їхньої неспроможності виконати заявлені амбіції на Близькому Сході.

Москалі дуже хотіли показати свою здатність диктувати умови на Близькому Сході, але всі ці спроби завершились величезниЗахід все ще не розум провалом: економічними втратами, знищеними військовими базами з технікою та зброєю, а головне – підривом іміджу "надійного союзника",

– підкреслив Жорін.

За його словами, союзники, які не можуть захистити своїх партнерів у критичний момент, не є надійними. Це показує, що можливості Росії впливати на глобальні процеси сильно перебільшені.

Жорін також зазначив, що зараз, на відміну від Сирії, війна в Україні не могла б тривати без підтримки міжнародних партнерів Кремля.

міє, що час показати Росії її справжнє місце,

– резюмував заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.

До слова, після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус росіяни вивели свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування Москві як плату за свою безпеку.