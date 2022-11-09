Военные давно этого хотели: почему россияне так долго тянули с бегством из Херсона

Россияне решились бежать с Правобережья Херсона, о чем заявило высшее военное руководство. В то же время, такое решение также имеет весомое политическое влияние.

Для Кремля Херсон был одним из символов этой войны, который использовался для пропаганды "успехов" агрессии. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист, международный обозреватель Иван Яковина.

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Херсон как символ

Эксперт отметил, что Кремль до последнего не хотел выводить свои войска из Херсона, так как он откажется от "единственного своего значительного завоевания".

Совершенно очевидно, что россияне не могли покинуть Херсон долгое время, потому что "накачали" в политическом смысле население. Главная проблема была не военная, а политическая, поскольку военные давно предлагали Путину покинуть этот город, но он не мог, поскольку это было единственное его достижение за все 9 месяцев этой войны,

– объяснил обозреватель.

По его словам, в бегстве оккупантов из Правобережья есть "сверхважный" политический момент.

"От Путина отворачиваются почти все, даже такие люди, как Ксения Собчак. У Путина среди друзей и поклонников остались лишь отбитые фашисты и фанаты войны. Это все "коллективный Гиркин". Именно эта категория – это единственная прослойка, поддерживавшая его искренне. Ранее они выли и кричали, что Херсон не сдадут", – добавил аналитик.

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Потеря последнего "оплота"

По мнению Яковины, для когорты российских "ультрафашистов", поддерживавших кремлевского диктатора, тот, кто сдаст Херсон – это однозначно предатель.

Путин не мог сказать единой группе своей поддержки, что он сдает Херсон. Но ему пришлось это сделать и фашисты в страшной депрессии и ужасной ярости из-за этого. Они хотят Путина просто угнетить, смять и уничтожить. Они говорят, что он предатель и он наплевал им в душу,

– убежден политолог.

Публицист указал, что "коллективный Гиркин" считает Путина предателем, сдавшим "суверенную российскую территорию".

"Путина никто не дергал объявлять Херсон территорией России. Он это сделал, чтобы еще больше понравиться фашистам и дебилам – это им понравилось. Но теперь, когда он выводит войска, они говорят, что он предатель России. Поэтому Путин сейчас остается абсолютно без поддержки". Его поддерживает только личная охрана", – заверил эксперт.

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В то же время, аналитик считает, что Путин сам себе избрал путь военного диктатора, хотя в роли просто диктатора он еще долго мог бы удерживать власть.

"Ему захотелось славы и побед. Но в военной диктатуре есть необходимость обязательно подтверждать свою легитимность. Военные поражения ее обрушивают. Поэтому он становится очень уязвимой целью для любого военного или государственного переворота. Сейчас Путин будет бояться вылезать из бункера, потому что ему страшно. В нем никто уже не видит ни одного будущего для себя", – резюмировал Яковина.

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