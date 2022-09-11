С этого и начинали, – военный обозреватель о том, поможет ли россиянам позорный побег на Донбасс
Стремительное наступление ВСУ в Харьковской области заставило оккупантов панически бежать. Пытаясь оправдать свой побег, российское минобороны лжет о "тактическом отходе".
Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, похожую картину можно было наблюдать, когда весной оккупанты отступали с Севера Украины.
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Тогда россияне придумали, что их бегство – это "жест доброй воли".
О чем дальше будут лгать российские пропагандисты
Как отметил военный обозреватель, сейчас российские захватчики просто изменили сроки и врут о "перегруппировке сил российской армии" с Харьковской области на Донецкое направление.
Сейчас оккупанты возвращаются к тому, с чего и начинали. Я не исключаю, что в ближайшее время российские пропагандисты будут концентрировать все внимание на квазиреспубликах на Донецкой и Луганской областях и тех их псевдограницах, в которых они существовали до 24 февраля,
– предположил Коваленко.
По его словам, россияне будут говорить, что именно эти условные границы они и пытались "защищать" все это время.
"В россии понимают, что все идет не по плану"
Военный обозреватель добавил, что, несмотря на попытки пропагандистов скрыть реальную ситуацию, даже потребители "информационного фастфуда" в россии начинают понимать, что все идет не по плану.
Причем все развивается катастрофически именно для российских оккупационных войск,
– заметил Коваленко.
Чего ждать на Донбассе
По словам военного обозревателя, все не ограничивается бегством оккупантов из Харьковской области.
"На Донецком и Луганском плацдармах уже есть очень интересные ситуации. Там тоже есть продвижение ВСУ. В ближайшее время на официальном уровне мы услышим более подробную информацию об освобожденных территориях", – сказал он.
Коваленко подчеркнул, что сейчас можно наблюдать каскадное разрушение обороны российских войск.
Оккупанты не способны держать оборону. Большая проблема возникнет, когда ВСУ подойдут к условным границам квазиреспублик на Донбассе. Там линии обороны врага формировались годами. Российские оккупанты смогут некоторое время удерживать оборонительные позиции. Но мы все равно продолжим наступление в глубоких тылах Луганской и Донецкой областей.
Военный обозреватель добавил, что тот темп, который приняли ВСУ, демотивирует российских оккупантов.
"Благодаря этому темпу мы можем ускорить освобождение почти всей Луганской и Донецкой областей", – подчеркнул Коваленко.
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Россияне бегут под давлением ВСУ: главное
- Украинские военные проводят наступление сразу по нескольким направлениям, в частности в Харьковской области. В американском Институте по изучению войны сообщили, что ВСУ продвинулись на 70 километров и освободили более 3 000 километров.
- Под давлением ВСУ российские оккупанты отходят на Донбасс. При этом российские пропагандисты проводят исторические параллели с Первой мировой войной и упоминают "большое отступление".
- Российские оккупанты и гауляйтеры на фоне наступления ВСУ покидают даже населенные пункты Луганской области, которые были оккупированы в 2014 году. Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, оккупанты вывозят награбленное имущество и свои семьи.