Есть очевидная проблема: решится ли Путин насильно забрать Беларусь

Иногда звучат мысли, что российский диктатор Владимир Путин попробует насильно захватить Беларусь. Однако для него здесь больше минусов, чем плюсов.

Об этом 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Впрочем, заглянуть в голову Путина и хоть как то спрогнозировать по его действия – это очень неблагодарное дело. Они часто нелогичны.

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Не факт, что Путин рискнет захватить Беларусь

Как подчеркнул Яковенко, чтобы захватить Беларусь, Путину нужно хоть как-то перелезть через Лукашенко. А это – очень жизнеспособный персонаж, обладающий большой способностью к манёвренности.

Кроме того, российскому диктатору пока не удалось заставить его использовать белорусскую армию в войне против Украины. Да и даже если он свергнет Лукашенко, тогда будет вынужден встретиться с белорусским народом напрямую.

Сейчас у Путина есть прокладка в виде Лукашенко. А тут прямые отношения с белорусским народом. Не думаю, что ему будет удобно. Все-таки у белорусского народа немного иные отношения с тоталитарными режимами, чем у российского. Они показали, что больше готовы к сопротивлению. Такого ежа засовывать себе в штаны было бы глупо,

– считает Яковенко.

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Несмотря на это, вероятность, что Путин пойдет на захват Беларуси, есть. Российскому диктатору критично не хватает побед на фронте для пропаганды. Потому такой шаг они могли бы продать в России как победу.

Будет ли наступление из Беларуси: последние новости

Недавно стало известно, что Беларусь решила перевести свою армию на военное время. Это не значит немедленное вступление страны в войну. Пока они будут тщательнее готовить армию.

Как рассказал военный эксперт Николай Саламаха, они намерены полностью укомплектовать боевые части. А также – призвать еще не менее 15 – 20 тысяч человек.

Как отметил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, Россия собрала определенную группировку в Беларуси. Там сейчас находится около 10 200 военных. Этого количества недостаточно для наступления.

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