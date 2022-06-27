Беларусь будет угрожать, – Ступак о передаче ракетных комплексов "Искандер" от России
Во время встречи с Лукашенко Путин заявил, что Россия в ближайшие несколько месяцев предоставит Беларуси ракетно-тактические комплексы "Искандер-М". Эксперты считают, что белорусы теперь будут еще больше угрожать соседним странам.
Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он объяснил детали встречи Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге.
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Во время этой встречи Путин предложил забрать белорусские самолеты СУ-25, из-за чего Лукашенко даже удивился, но заявил, что отдаст российские "Искандеры", которые могут запускать как обычные ракеты, так и использовать ядерные боеприпасы.
Бывший сотрудник СБУ подчеркнул, что получается, что Россия берет себе в Беларуси эти самолеты, а их около 70, делает модернизацию их, закрашивает белорусские флаги на них и бросает на войну в Украину.
Белорусы теперь будут угрожать
А белорусы получают "Искандеры", которые могут поставить у границ и угрожать Швеции или Литве и т.д. Как-то так я вижу эту историю,
– объяснил Ступак.
По его мнению, Беларусь теперь будет еще больше угрожать. Хотя уже по риторике Лукашенко заметно, что он и на Польшу пытается "напрыгивать" и на Литву.
"Так как эта транспортная блокада дается ему тяжело, ведь ни Польша, ни Литва не пропускают грузы в Беларусь, Лукашенко даже пытался торговаться", – сказал экс-сотрудник СБУ.
Он добавил, что в Беларуси сейчас тяжелая экономическая ситуация, поэтому Лукашенко и пытается запугать своих соседей.
Иван Ступак об итогах встречи Лукашенко и Путина: видео
Отметим, что во время встречи Путин и Лукашенко обсудили "обеспечение мировой безопасности" путем возможности обеспечения Беларуси ядерным оружием.
Кстати, недавно белорусские партизаны сообщали, что в Беларусь из России прибыли как минимум 16 ракет для ЗРК "С-300" и один ЗРГК "Панцирь". Передача оружия должна была быть тайной, но планы оккупантов сорвались.
В то же время Россия получила от Беларуси 20 вагонов с боеприпасами. Их отправили в Белгородскую область.