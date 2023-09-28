Белорусы уверяют, что 28 сентября днем к ним на территорию дважды "заглядывал" польский вертолет, а потому они уже готовят соответствующую ноту. В Польше ответили, что устраивать провокации – это как раз "хобби" соседей.
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"Самолет из Польши повторно пересек границу"
В Минобороны Беларуси отметили, что в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения и ПВО зафиксировали приближение польского вертолета к границе. Уже в 15.20 он пересек воздушное пространство Беларуси, углубившись на полтора километра вглубь ее территории.
В 16:22 вертолет повторно нарушил государственную границу, на этот раз углубившись на 300 метров, заявили в ведомстве. Там добавили, что были вынуждены поднимать авиацию.
Никаких нарушений не было
Тем временем в Вооруженных силах Польши назвали белорусское заявление ложью. Доказательством ее ложности служит записи управления полетами и радиолокационной станции.
Кроме того, там посоветовали относиться с особой осторожностью к информации, предоставляемой белорусскими СМИ, ведь она может оказаться элементом дезинформации.
В Польше отметили, что, в отличие от Беларуси, которая прибегает к постоянным провокациям, уважают и придерживаются всех положений и правил по неприкосновенности границ.
Инциденты с вертолетами на границе Беларуси и Польши: что известно
- 1 сентября Минск уже обвинял в нарушении воздушного пространства польский вертолет. Тогда он заявил, что польский вертолет Ми-24 нарушил границу и якобы залетел на 1200 метров в глубь страны. В Варшаве также отрицали эту информацию. В то же время "Белорусский Гаюн" предположил, что вертолет Польши действительно мог залететь в Беларусь. Также там была версия, что этот самолет был белорусским.
- Следует отметить, что 1 августа анологическое обвинение выдвинула сама Польша. В Минобороны страны заявили, что два белорусских вертолета нарушили границу. Они летели очень низко – на высоте 200–300 метров, а местами опускались еще ниже.
- У Лукашенко отрицали этот факт, обвинив Польшу в умышленном производстве лжи. Там подчеркнули, что, мол, такими "фейками" соседняя страна пытается оправдать "наращивание своих войск на границе".
- В НАТО тоже отреагировали, подчеркнув готовность защищать своих членов.