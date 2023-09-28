Білоруси запевняють, що 28 вересня вдень до них на територію двічі "заглядав" польський гелікоптер, а тому вони вже готують відповідну ноту. У Польщі відповіли, що влаштовувати провокації – це якраз "хобі" сусідів.
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"Літак з Польщі повторно перетнув кордон"
У Міноборони Білорусі зазначили, що о 15:02 засобами радіолокаційного виявлення та ППО зафіксували наближення польського гелікоптеру до кордону. Вже о 15:20 він перетнув повітряний простір Білорусі, заглибившись на півтора кілометра вглиб її території.
О 16:22 гелікоптер повторно порушив державний кордон, цього разу заглибившись на 300 метрів, заявили у відомстві. Там додали, що були змушені підіймати авіацію.
Жодних порушень не було
Тим часом у Збройних силах Польщі назвали білоруську заяву брехнею. Доказом її неправдивості слугують записи управління польотами та радіолокаційної станції.
Крім того, там порадили ставитися з особливою обережністю до інформації, яку надають білоруські ЗМІ, адже вона може виявитися елементом дезінформації.
У Польщі наголосили, що, на відміну від Білорусі, яка вдається до постійних провокацій, поважають і дотримуються всіх положень і правил щодо недоторканності кордонів.
Інциденти з гелікоптерами на кордоні Білорусі та Польщі: що відомо
- 1 вересня Мінськ вже звинувачував у порушенні повітряного простору польський гелікоптер. Тоді він заявив, що польський вертоліт Мі-24 порушив кордон і нібито залетів на 1200 метрів углиб країни. У Варшаві так само заперечили цю інформацію. Водночас "Беларускі Гаюн" припустив, що вертоліт Польщі справді міг залетіти до Білорусі. Також там мали версію, що цей літак був білоруським.
- Слід зазначити, що 1 серпня анологічне звинувачення висунула сама Польща. У Міноборони країни заявили, що два білоруські гелікоптери порушили кордон. Вони летіли дуже низько – на висоті 200–300 метрів, а місцями опускалися ще нижче.
- У Лукашенка заперечили цей факт, звинувативши Польщу у навмисному продукуванні брехні. Там наголосили, що, мовляв, такими "фейками" сусідня країна намагається виправдати "нарощування своїх військ на кордоні".
- У НАТО теж відреагували, підкресливши готовність захищати своїх членів.