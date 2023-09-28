Білоруси запевняють, що 28 вересня вдень до них на територію двічі "заглядав" польський гелікоптер, а тому вони вже готують відповідну ноту. У Польщі відповіли, що влаштовувати провокації – це якраз "хобі" сусідів.

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"Літак з Польщі повторно перетнув кордон"

У Міноборони Білорусі зазначили, що о 15:02 засобами радіолокаційного виявлення та ППО зафіксували наближення польського гелікоптеру до кордону. Вже о 15:20 він перетнув повітряний простір Білорусі, заглибившись на півтора кілометра вглиб її території.

О 16:22 гелікоптер повторно порушив державний кордон, цього разу заглибившись на 300 метрів, заявили у відомстві. Там додали, що були змушені підіймати авіацію.

Жодних порушень не було

Тим часом у Збройних силах Польщі назвали білоруську заяву брехнею. Доказом її неправдивості слугують записи управління польотами та радіолокаційної станції.

Крім того, там порадили ставитися з особливою обережністю до інформації, яку надають білоруські ЗМІ, адже вона може виявитися елементом дезінформації.

У Польщі наголосили, що, на відміну від Білорусі, яка вдається до постійних провокацій, поважають і дотримуються всіх положень і правил щодо недоторканності кордонів.

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