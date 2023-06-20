В Раде предлагают признать Беларусь государством-агрессором и разорвать дипотношения

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором. Также призывают разорвать с ней дипломатические отношения.

Проект зарегистрировали несколько народных депутатов. Они считают, что Беларусь должна нести ответственность за полномасштабную войну, поскольку предоставила свою территорию для агрессии против Украины.

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Рада предлагает признать Беларусь государством-агрессором

Как рассказал народный депутат Ярослав Юрчишин, этот шаг необходим для привлечения белорусского режима к ответственности и предстоящим репарациям Украины.

Мы помним о помощи белорусов в войне против русского нашествия и благодарны бойцам Полка Калиновского. Однако Беларусь, как страна, должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории,

– подчеркнул нардеп.

Так, в постановлении Рада будет призывать правительство немедленно проработать вопрос о расторжении дипломатических отношений между Украиной и Беларусью. К тому же призовет к усилению санкционного давления на Минск и привлечению к ответственности военных преступников.

Россия перекинула ядерное оружие в Беларусь

Напомним, что аналитики ISW проанализировали якобы факт передачи тактических ядерных боеголовок (под российским контролем) Беларуси в соответствии с ранее объявленными планами. Так, по оценке ISW, развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью длительных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью.

По мнению аналитиков, очень маловероятно, что это будет означать эскалацию.